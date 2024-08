El conglomerado de Warren Buffett rebasa el billón de dólares en bolsa

El conglomerado del gurú inversor Warren Buffett, Berkshire Hathaway, superó este miércoles el billón de dólares de capitalización, convirtiéndose en la primera empresa no tecnológica estadounidense que logra ese hito.



A media sesión en Wall Street, las acciones de clase A de Berkshire Hathaway subieron cerca de un 1 % y alcanzaron un precio nunca visto de 699,699 dólares; está por ver si mantendrán el impulso al cierre y sellan su entrada en el 'club de las billonarias'.



Hasta ahora, solo han cruzado la frontera del billón de dólares en bolsa siete tecnológicas estadounidenses -Apple Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta, Nvidia y Tesla, aunque esta última ya no mantiene ese nivel-, a las que se añade la petrolera saudí Aramco.



Berkshire, que abarca negocios en diferentes sectores pero también tiene una importante cartera de inversiones, atraviesa un buen día en bolsa tras divulgar unos grandes ingresos por la venta de acciones de Bank of America.



La última venta de acciones del banco ha generado casi 1,000 millones de dólares que se suman a los 5,400 millones ya obtenidos en ventas anteriores este mes; en los años posteriores a la pandemia se deshizo de su posición en otros grandes bancos.



Las decisiones de Buffett, de 93 años y apodado "el oráculo de Omaha" (Nebraska) por su tino bursátil, son seguidas por Wall Street, así como los consejos y reflexiones que ofrece cada año a través de cartas y sesiones en la feria anual de su empresa.



Las máximas de Buffett se resumen en conocer el valor intrínseco de las firmas, mantener las inversiones a largo plazo y no apostar contra la economía estadounidense.



Berkshire Hathaway -propietario de aseguradora Geico, la empresa ferroviaria BNSF Railway y el fabricante de ropa deportiva Brooks Running- ganó 30.300 millones de dólares en el segundo trimestre, un 15 % menos que en el mismo período del año anterior

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.