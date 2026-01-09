×
ONU
ONU

La ONU proyecta economía dominicana crecerá por encima del 3.5 % este año

Informe de la Organización de las Naciones Unidas afirma expansión estará apoyada en el consumo interno y la inversión

    Expandir imagen
    La ONU proyecta economía dominicana crecerá por encima del 3.5 % este año
    Vista aérea de la ciudad de Santo Domingo. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    La economía de la República Dominicana, junto a la de Costa Rica y otros países de Centroamérica, crecerá por encima del 3.5 % en 2026, apoyadas en el consumo interno y la inversión

    Así lo proyecta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su informe Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2026, en el cual estimó una expansión similar para Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay. 

    • El documento adelanta que Latinoamérica y el Caribe crecerán un 2.3 % este año y un 2.5 % en 2027, aunque con una evolución heterogénea, condicionada por restricciones fiscales internas y por un entorno externo más adverso.

    La ONU elevó una décima, hasta el 2.3 %, la previsión para 2026 respecto al pronóstico del informe anterior y mejoró cuatro décimas la de 2025, hasta el 2.4 %.

    Según Naciones Unidas, el crecimiento repuntará hasta el 2.5 % en 2027, impulsado por el consumo privado y una recuperación gradual de la inversión.

    La organización señala que las perspectivas de corto plazo siguen siendo, en general, resilientes, apoyadas en un consumo firme, mejores condiciones financieras en 2025 y precios de materias primas relativamente estables.

    No obstante, advierte de riesgos a la baja derivados de una posible desaceleración en los principales socios comerciales, un endurecimiento de las condiciones financieras globales y una elevada incertidumbre, en especial por los nuevos aranceles y cambios migratorios de Estados Unidos.

    En el Caribe, sin incluir a Guyana, el crecimiento se mantendrá contenido en torno al 1.6 % en 2026, ligeramente por debajo de 2025, debido a elevados niveles de deuda y a una alta vulnerabilidad climática.

    En contraste, Guyana seguirá registrando un crecimiento fuerte gracias al auge petrolero.

    Inflación y empleo

    La inflación en la región continuará desacelerándose, aunque más lentamente. La ONU espera un 4 % en 2026, frente al 4.5 % proyectado en 2025.

    Dos tercios de los países registraron descensos inflacionarios en 2025, con avances notables en Argentina, Cuba y Surinam.

    Sin embargo, devolver la inflación a los rangos objetivo ha resultado más difícil en economías como Brasil y Colombia, donde la inflación subyacente sigue elevada.

    El mercado laboral se mantuvo relativamente estable. En 2025, el desempleo cayó o se mantuvo bajo en Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Paraguay y Uruguay.

    En Brasil, la tasa de desempleo descendió hasta el 5,6 % en agosto de 2025, el nivel más bajo en varias décadas. Aun así, países como Ecuador, Paraguay y Perú no han recuperado plenamente la participación laboral previa a la pandemia.

    El informe subraya también que el limitado margen de maniobra fiscal y monetaria sigue restringiendo la capacidad de los Gobiernos para impulsar el crecimiento.

    Aunque la deuda pública regional bajó de 76.1 % del producto interno bruto (PIB) en 2020 a un estimado del 70.7 % en 2025, los niveles siguen siendo elevados y los costes por intereses superan el 5 % del PIB regional.

