Las exportaciones de oro aportaron un gran brillo a los ingresos del país en 2025

Vista aérea de la mina que opera la empresa Pueblo Viejo en la provincia Sánchez Ramírez. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Las recaudaciones fiscales por concepto de los impuestos a la minería podrían definirse como la tabla de salvación para los ingresos del Gobierno dominicano durante el 2025. Cuatro figuras impositivas vinculadas a ese sector registraron un crecimiento de un 209.7 % el año pasado, impulsado principalmente por el incremento de los precios del oro.

E l precio de la onza de oro se encareció casi en 3,000 dólares durante el último año, un aumento que, de acuerdo con analistas internacionales, estuvo impulsado por la incertidumbre global que provocan las políticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Ese incremento en el costo del metal dorado benefició las finanzas públicas de la República Dominicana, a través del aumento de los ingresos que recibió la Dirección General de Impuestos Internos por concepto del impuesto sobre la renta (ISR), el de retorno neto de fundición (RNF), el de participación sobre utilidades netas (PUN) y el impuesto mínimo anual (IMA).

Un experto impositivo consultado por Diario Libre explicó cómo el fisco logró aprovechar el incremento en los precios del oro para aumentar sus ingresos provenientes de la segunda enmienda al Acuerdo Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros (CEAM), firmado entre la empresa Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC) y el Estado dominicano.

Los tipos de impuestos

La compañía debe pagar cada mes un 3.2 % de RNF, producto de la venta bruta, el cual se establece solo el oro y de plata. Luego tributa un 25 % de ISR sobre el resultado neto, a este impuesto, por ser una industria minera, se le realizan algunos ajustes contables, según detalló el consultor, quien aclaró que la tasa es por el Código Tributario de 2001, cuando se firmó el contrato inicial.

A estos dos compromisos tributarios le sigue el PUN, que es un pago de una tasa de un 28.75 % por los flujos netos de efectivo. Tanto el impuesto de participación sobre utilidades netas como el ISR se pagan trimestral, aunque se liquidan anual, señaló.

"Luego está el IMA, que a partir del 2017 cambió y no es el 100 % de esa estimación, sino el 90 por ciento. Es decir, si Barrick dijo en su modelo financiero aprobado por el Gobierno que iba a pagar 100 de IMA, de renta y PUN y solo pagó 80 (%), entonces el IMA tiene que ser 10 para llegar a 90 de esa estimación", precisó el experto.

Sostuvo que los pagos al fisco que debe hacer la empresa minera están ligados al precio del oro, "entonces mientras el precio está alto, siempre se va a recaudar más. En definitiva, yo creo que es un contrato equilibrado".

De acuerdo con un documento compartido por el economista Henry Hebrad, este año el contrato con la empresa Pueblo Viejo representaría ingresos para las arcas por 31,151.2 millones de pesos por concepto de los diferentes impuestos que debe pagar, un monto que en 2025 fue de 27,501.9 millones de pesos, lo que implicaría un aumento absoluto de 3,649.3 millones.

Economistas opinan

El economista Henry Hebrard aseguró que hasta el momento el Estado no está dejando de recibir dinero por una mala aplicación del contrato con la minera Pueblo Viejo Dominicana.

"El Estado dominicano está recibiendo más dinero porque están subiendo los precios del oro. Si Ahora, si el contrato no estuviera así, uno pudiera plantear la renegociación", manifestó Hebrard.

En tanto, el catedrático y economista Francisco Tavárez, declaró que los impuestos mineros se aplican al resultado financiero de la empresa, que puede estar afectado por los costos de producción.

"Evidentemente, si el precio del oro sube, el resultado en cuanto a ingresos y utilidades va a mejorar, como en efecto se vio este año pasado", puntualizó.