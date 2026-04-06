JPMorgan advierte de tipos interés más altos

El jefe de JPMorgan, Jamie Dimon, pide a EE.UU. reforzar su liderazgo en tiempos de crisis. ( FUENTE EXTERNA )

El consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, advirtió ayer que los conflictos bélicos en Ucrania y Oriente Medio han sumido al mundo en "el reino de la incertidumbre", lo que podría desencadenar una inflación más persistente y obligar a mantener los tipos de interés por encima de lo previsto por los mercados.

"Los desafíos que todos enfrentamos son considerables. La lista es extensa, pero a la cabeza figuran la terrible guerra y la violencia que persisten en Ucrania, el conflicto actual en Irán y las hostilidades más amplias en Oriente Medio, así como la actividad terrorista y las crecientes tensiones geopolíticas —muy especialmente con China—", anota el líder del principal banco de Estados Unidos.

Dimon insta a fortalecer el liderazgo de Estados Unidos

En su carta anual a los accionistas, Dimon instó a Estados Unidos a "fortalecerse" y a reafirmar su liderazgo global para seguir siendo el "arsenal de la democracia".

"Incluso en tiempos turbulentos, confiamos en que Estados Unidos hará lo que siempre ha hecho: recurrir a los valores que han definido a nuestra singular nación y han sostenido nuestro liderazgo en el mundo libre", anotó Dimon.

El máximo responsable del banco señaló que la economía global se enfrenta a "importantes y continuas perturbaciones" en los precios del petróleo y las materias primas.

Según Dimon, estos factores, sumados a la reconfiguración de las cadenas de suministro mundiales, podrían alterar las expectativas de los mercados financieros.