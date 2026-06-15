EE. UU. alardea baja de la inflación en Venezuela

John Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela. ( FUENTE EXTERNA )

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, dijo ayer que la baja de la inflación en esa nación a un dígito en mayo pasado es una muestra de los "resultados concretos" que, aseguró, está dando el plan del presidente Donald Trump, para el país caribeño tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero.

"En mayo, la inflación mensual en Venezuela cayó a 6.3 %, regresando a un solo dígito por primera vez en más de un año", dijo Barrett en un mensaje en la red social "X".

En su opinión, este es un "avance" que "demuestra que la fase de recuperación económica del plan de tres fases" de Trump y del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, "está dando resultados concretos".

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"Mantener el impulso de las reformas será clave para consolidar la estabilidad, atraer inversión y generar prosperidad duradera para los venezolanos", añadió.

Datos oficiales sobre la inflación y contexto político en Venezuela

El plan de tres fases del que habla Barrett consta de una primera etapa de estabilización, otra de recuperación y finalmente la transición democrática.

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó el pasado 6 de junio que el país entró en una senda de desaceleración de la inflación, que cerró en 6.3 % en mayo pasado, la más baja en 19 meses.

La tasa de inflación más alta durante el mencionado periodo, de acuerdo con un gráfico compartido por el BCV en un comunicado, fue en enero de este año con un 32.6 %, cuando Estados Unidos capturó a Maduro y su esposa, Cilia Flores, en medio de un ataque militar que tuvo lugar en Caracas y otras dos regiones cercanas.