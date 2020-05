$!“Invertimos para clientes tengan mejor experiencia tras la fusión”

La transformación interna que se inició hace 15 meses cuando el Scotiabank anunció el año pasado la adquisición del Progreso, entrará en su etapa culminante este 28 de mayo, cuando las sucursales de ambos bancos cierren sus puertas durante cuatro días para ajustar sus sistemas tecnológicos.

“Esa integración culmina entre el jueves 28 hasta el 2 de junio. En ese fin de semana se ejecuta lo que sería la integración sistémica para que toda la data de los clientes del Progreso se incluya en todos los sistemas modificados del Scotiabank. Invertimos mucho para que los clientes del Progreso y del Scotiabank tengan una mejor experiencia tras la integración”, dijo Gonzalo Parral, gerente general del Scotiabank, en entrevista telefónica con Diario Libre.

El jueves 28 a la 1:00 de la tarde cerrarán todas las sucursales del Banco Progreso, mientras que las de Scotiabank lo harán ese mismo día a las 4:00 de la tarde. Así permanecerán hasta la mañana del 2 de junio cuando abran sus puertas con la marca única Scotiabank. También dejarán de funcionar temporalmente los canales digitales de ambas instituciones bancarias y lo único que se mantendrá en operaciones serán los cajeros electrónicos y las tarjetas de débito y crédito, con las que se podrá pagar sin problemas.

“Entendemos las molestias. Es un proceso realmente necesario que tendremos que hacer con cuidado. En el banco no cambiará nada. Lo único es que estamos haciendo el proceso de migración tecnológica y se vuelve a abrir el banco el 2 de junio como Scotiabank”, destacó el ejecutivo.

En esos días van a seguir funcionando las tarjetas de débito para sacar dinero de los cajeros automáticos y para poder comprar, y las tarjetas de crédito, también para avances en efectivo. “El centro de servicios funcionará, van a poder asistir a los clientes, pero no tienen acceso a los sistemas porque están en medio de la migración. Lo que no va a estar disponible es el acceso a la cuenta. Si quieren hacer una transferencia o mirar su balance, durante esos cuatro días no estará disponible”, aclaró.

El directivo bancario explicó que a partir del 2 de junio, cuando el banco abra ya como Scotiabank, los clientes tendrán acceso a más de 70 sucursales en todo el país y también a más cajeros electrónicos, 1,400 en total, y no solo por la fusión. “A partir del 2 de junio todos los clientes Scotiabank tendrán acceso a la red de cajeros del Banco Popular también sin costo”, dijo.

Parral explicó que, desde ese día, cuando el cliente quiera entrar al banco a través del canal digital, la web del Progreso lo va a redirigir directamente a la del Scotiabank. “Va a haber un link que se presiona y, con los mismos datos que usaba en el Progreso, va a poder entrar a su cuenta en la web Scotiabank”, señaló el gerente general de ese banco.

Dijo que los clientes de ambos bancos ganarán tras la fusión. Al respecto, María Isabel Grullón, directiva de Soporte Negocio de la institución dijo que el app del Scotiabank “será uno que está por encima de lo que tiene el Scotiabank actualmente. Trae nuevas funcionalidades súper interesantes y otras que se irán sumando en los próximos meses”, resaltó.

Parral aseguró que nada cambiará para los clientes del Progreso desde el punto de vista de los productos y cuentas que tienen en la institución.

“No va a desaparecer nada. Los clientes van a ver todas sus cuentas. Por otro lado, la tarjeta de débito de American Express, que es muy importante, va a seguir funcionando. Lo que sí es que con el tiempo la vamos a ir reemplazando por una Mastercard que es contactless. Pero no hace falta cambiarla, ni nada sino que va a seguir funcionando. No tenemos apuro. En las tarjetas de débito vamos a ir haciendo un proceso en lo que resta del año de ir cambiándolas”, dijo.