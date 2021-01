$!“La concentración del oro está bajando”

—¿Cuál será el impacto de no lograr esa expansión, en el empleo, en el movimiento económico, y no sólo para la compañía, sino para la comunidad, para la República Dominicana?

Nosotros hicimos desde el año 2008 al año 2012 una inversión de 4,500 millones de dólares para construir Pueblo Viejo, lo que hoy tenemos aquí, la Planta de Procesos, nuestra facilidad de relaves... y empezamos operaciones en el año 2013. Al día de hoy nosotros no hemos recuperado la inversión que se hizo en Pueblo Viejo, sin embargo, el Estado dominicano ha recibido más de 2,300 millones de dólares en pagos de impuestos directos que nosotros pagamos, entre otros, otras contribuciones. Pero todavía nosotros no hemos recuperado la inversión. En base a las últimas publicaciones que nosotros hemos hecho, pues básicamente estamos hablando de que la recuperación de Pueblo Viejo sería en el año 26 y estamos hablando de una inversión nominal.

—Concretamente ahora, ¿cuál es el próximo paso, cuál es ese proyecto tan importante?

El proyecto ahora mismo es ampliar nuestra capacidad de la planta de procesos, para que a partir del año 22, esa reducción de la producción, pues básicamente nosotros podamos mantener por encima de 800,000 onzas, y ya luego también, otra de las cosas que necesitamos es una facilidad de relaves.

—¿Qué necesita Barrick de República Dominicana para que esto se concrete?

Necesitamos apoyo, primero te diría del Estado dominicano, para nosotros poder obtener todos los permisos que se requieran. También necesitamos que nuestros inversionistas, pues que nos den los fondos necesarios para poder hacer esta inversión que se requiere, y te diría que siempre para nosotros es fundamental tener el apoyo de las comunidades con las cuales trabajamos y las autoridades locales en general.

—Si un ciudadano cualquiera quiere venir a ver si aquí se está cumpliendo realmente con las condiciones ambientes, ¿qué mecanismos tienen ustedes para esto?

Cualquier persona que tenga algún interés en conocer, o que tenga alguna preocupación, siempre estamos abiertos, porque uno de los valores que nosotros aplicamos aquí, o de los principios, es la transparencia. Creemos en la transparencia, por eso hacemos nuestros monitoreos ambientales participativos cada tres meses, donde se toman prácticamente muestras de cumplimiento ambiental. Entonces, cualquier persona que tenga interés en conocer la mina de Pueblo Viejo, o cualquier preocupación, simplemente nos puede escribir y nosotros con mucho gusto lo vamos a recibir aquí.

—¿Qué significa para una mujer dominicana manejar este proyecto?

Me siento sumamente orgullosa de la oportunidad que me ha dado Barrick Pueblo Viejo, un compromiso que tiene con el talento dominicano. Un compromiso que tiene con la mujer también, porque es un sector generalmente manejado por hombres y se me ha dado la oportunidad, así que me siento sumamente agradecida por esta oportunidad, por el desarrollo.