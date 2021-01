Juana Barceló es la encargada de las operaciones de la multinacional minera Barrick Gold en República Dominicana, empresa que mantiene una de las más importantes operaciones de extracción de oro y plata en las Américas, en las montañas de Cotuí, provincia de Sánchez Ramírez.

Es un negocio que produce millones al año, que se ha convertido en una tajada importante de los ingresos por exportaciones que recibe la nación.

La mina que Barrick opera en Pueblo Viejo atraviesa por un momento de esos que requiere que se tomen decisiones sobre su futuro, unas decisiones que causarán polémica, porque se trata de un proyecto de expansión, que derivaría en un posterior conflicto por el impacto ambiental que podría causar.

Diario Libre conversó con Barceló en la sede de la mina y estas fueron sus respuestas de cara a los meses que están por venir.

—¿Cuál es el estatus actual de la operación de Barrick aquí en Pueblo Viejo?

Nosotros estamos ahora mismo trabajando en la fase de operaciones, tenemos ya varios años. Iniciamos operaciones en el año 2013 y lo que estamos es trabajando con un proyecto a los fines de poder ampliar la vida de la mina de Pueblo Viejo. Estamos haciendo todavía algunas de las ingenierías, para nosotros poder incrementar la capacidad de nuestra planta de procesos. De lo que estamos hablando es del oro y la plata que tenemos aquí en Pueblo Viejo. Nosotros estamos trabajando aquí y la verdad que tenemos bastante oro en Pueblo Viejo, en estos dos pits, que nos permitirían poder incrementar la vida de la mina por más de 20 años.

—¿Cuál es la necesidad de que se haga esto y la importancia de que esa extensión de 20 años se dé?

La necesidad es que la concentración del oro está bajando. En algunos años nosotros pudimos llegar a tener una producción cerca de 1,200,000 onzas por año, sin embargo, ya vemos que la producción ha ido bajando y hablamos de las 900,000 onzas al año. Si nosotros no hacemos nada, pues básicamente la producción de Pueblo Viejo a partir del 2022 bajaría a la mitad. Estamos hablando de un promedio de 550,000 onzas, lo que incrementaría significativamente nuestro costo de producción. Sin embargo, si hacemos esta ampliación de la planta de procesos aquí en el área de Pueblo Viejo, pues nosotros en ese caso podríamos mantener una producción por encima de las 800,000 onzas de oro al año.

—O sea, ¿que en este proyecto está en juego la vida de la mina?

Definitivamente que la vida de la mina, bueno, la extensión, nosotros pues continuaríamos, sino hacemos nada, procesando el material que tenemos en pila de acopio, pero ya en términos de minería, pues pararía. Ése es mineral de baja ley y se estaría procesando.

—Ahora mismo mucha gente piensa que Barrick es una empresa que de alguna manera explota a la República Dominicana, que saca dinero... ¿Esa inversión inicial de sobre 4,000 millones de dólares que hizo la empresa para todo este proyecto, ha sido recuperada, en que fase está, cuán real es la situación financiera de Barrick en ese aspecto?

Nosotros hicimos desde el año 2008 al año 2012 una inversión de 4,500 millones de dólares para construir Pueblo Viejo, lo que hoy tenemos aquí, la Planta de Procesos, nuestra facilidad de relaves... y empezamos operaciones en el año 2013. Al día de hoy nosotros no hemos recuperado la inversión que se hizo en Pueblo Viejo, sin embargo, el Estado dominicano ha recibido más de 2,300 millones de dólares en pagos de impuestos directos que nosotros pagamos, entre otros, otras contribuciones. Pero todavía nosotros no hemos recuperado la inversión. En base a las últimas publicaciones que nosotros hemos hecho, pues básicamente estamos hablando de que la recuperación de Pueblo Viejo sería en el año 26 y estamos hablando de una inversión nominal.

—Hay mucha argumentación con el tema del impacto ambiental de la operación actual y de la proyección de expansión que tiene la mina, ¿cuál es el compromiso de Barrick con la República Dominicana en ese aspecto, de salvaguardar las condiciones ambientales de este pueblo?

Nuestro compromiso es hacer una minería de una manera responsable, ambientalmente y socialmente; de generar valor y aportar a la República Dominicana, y es lo que hemos estado haciendo. Nuestro compromiso es mitigar nuestros impactos y tomar en cuenta, no solamente a las generaciones presentes, sino a las generaciones futuras y siempre tenemos en mente el cierre de nuestras operaciones.

—¿Barrick se compromete con la República Dominicana a que el impacto de su operación presente y futura va a ser mínimo?

Sí. Y un impacto positivo. Nosotros buscamos un impacto positivo, definitivamente, y dejar un legado en el país... Tenemos que hacer una evaluación y si encontramos alguna ranita, si encontramos alguna especie, nosotros tenemos que cuidarla. Ese es nuestro compromiso. Lo mismo con el agua. Nosotros tenemos un compromiso con el agua y la verdad que cada día estamos tratando siempre de buscar mejoras y cómo minimizamos nuestro impacto al medioambiente.

—¿Cuál será el impacto de no lograr esa expansión, en el empleo, en el movimiento económico, y no sólo para la compañía, sino para la comunidad, para la República Dominicana?

Sería altamente significativo desde el punto de vista económico, tomando en cuenta que el promedio de los pagos de impuestos de Barrick Pueblo Viejo, desde que iniciamos operaciones, está cerca del 19.5 de la totalidad de los impuestos sobre la renta que recibe el país, más todos los empleos directos que nosotros creamos. Estamos hablando de 2,300 empleos directos, más una suma prácticamente igual o un poco más de empleos indirectos. Pero habría definitivamente una reducción significativa en los ingresos, habría una reducción en la empleomanía, que sería significativa, en la contratación local, que nosotros seguimos contratando. Nosotros hemos contratado en el país un promedio de un 22.7 de compras de bienes y servicios locales.

—Concretamente ahora, ¿cuál es el próximo paso, cuál es ese proyecto tan importante?

El proyecto ahora mismo es ampliar nuestra capacidad de la planta de procesos, para que a partir del año 22, esa reducción de la producción, pues básicamente nosotros podamos mantener por encima de 800,000 onzas, y ya luego también, otra de las cosas que necesitamos es una facilidad de relaves.

—¿Qué necesita Barrick de República Dominicana para que esto se concrete?

Necesitamos apoyo, primero te diría del Estado dominicano, para nosotros poder obtener todos los permisos que se requieran. También necesitamos que nuestros inversionistas, pues que nos den los fondos necesarios para poder hacer esta inversión que se requiere, y te diría que siempre para nosotros es fundamental tener el apoyo de las comunidades con las cuales trabajamos y las autoridades locales en general.

—Si un ciudadano cualquiera quiere venir a ver si aquí se está cumpliendo realmente con las condiciones ambientes, ¿qué mecanismos tienen ustedes para esto?

Cualquier persona que tenga algún interés en conocer, o que tenga alguna preocupación, siempre estamos abiertos, porque uno de los valores que nosotros aplicamos aquí, o de los principios, es la transparencia. Creemos en la transparencia, por eso hacemos nuestros monitoreos ambientales participativos cada tres meses, donde se toman prácticamente muestras de cumplimiento ambiental. Entonces, cualquier persona que tenga interés en conocer la mina de Pueblo Viejo, o cualquier preocupación, simplemente nos puede escribir y nosotros con mucho gusto lo vamos a recibir aquí.

—¿Qué significa para una mujer dominicana manejar este proyecto?

Me siento sumamente orgullosa de la oportunidad que me ha dado Barrick Pueblo Viejo, un compromiso que tiene con el talento dominicano. Un compromiso que tiene con la mujer también, porque es un sector generalmente manejado por hombres y se me ha dado la oportunidad, así que me siento sumamente agradecida por esta oportunidad, por el desarrollo.