$!La elevada inflación en EEUU golpea incluso a quienes ayudan a los pobres

Fotografía sin fecha cedida por la organización ‘DC Food Project’ que muestra a algunos de sus miembros mientras se preparan para repartir comida a niños en edad escolar, en Washington, Distrito de Columbia (Estados Unidos). La elevada inflación en Estados Unidos, en máximos no vistos desde hace 30 años, no sólo golpea a las familias y niños más pobres del país, también a los bancos de alimentos que les ayudan y que ahora temen no tener suficiente para seguir haciéndolo.