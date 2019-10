$!“La Ley de Seguridad Social no le da derecho al Consejo para cercenar el espíritu de esa norma legal”

¿Cuál es la situación de los que solicitan la pensión de sobrevivencia por sus familiares fallecidos?

Queremos evidenciar la situación que se está pasando ahora mismo, por las informaciones que están fluyendo, y el dinero depositado. Tenemos gente que están viniendo desde todas partes a buscar dinero, porque están pagando una pensión que debe devolver dinero.

Hemos querido informar sobre la situación que acontece en estos momentos. Nosotros sacamos los datos de que actualmente la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) habla de 58 mil personas que han fallecidos, y que hay 1,700 millones de pesos acumulados. Además, sobre que sólo 2,700 personas han sido beneficiadas con esa pensión.

Los datos, que son del propio boletín de la SIPEN, dicen que se han solicitado 18,923 pensiones de sobrevivencias por afiliados que han fallecido, y que son las únicas solicitadas por el total de 58,000 afiliados fallecidos. Pero si usted ve el cuadro, se han otorgado solamente 7,190 pensiones. Y solo hay en trámites 267. Y se han declinado 10,766, lo que significa que ya no tienen derechos.

¿Y por qué se han declinado?

Se han declinado precisamente por las trabas que se han impuesto al sistema, y que no lo dice la Ley. Que son trabas ilegales: las del contrato póliza, un contrato que establece el límite de tiempo para venir a reclamar. Antes eran dos años, ahora son siete años. Pero sigue siendo una traba.

Hay otras trabas, como el hecho de que las administradoras de fondo pensiones (AFP) no tienen oficinas a nivel nacional. Una persona que vive en un lugar remoto no va venir a reclamar 50 mil pesos, 30 mil pesos a una AFP. ¿Por qué?, quizás puede venir, porque el pasaje no son 50 mil pesos, pero cuando llega aquí se encuentra con las trabas burocráticas que encarecen la gestión. O sea, esas otras trabas son la determinación de herederos, los impuestos sobre la renta, y una serie de situaciones que hacen impracticables el acceso a esos beneficios.

Entonces, por esas razones, la gente que tiene 10 mil o 20 mil pesos en una AFP, se la dejan a la AFP. Y son 58 mil que han fallecidos. Un peso en mi bolsillo no es nada, pero mil pesos en los bolsillos de mil personas, eso es mucho.

Entonces, lo que nosotros hemos logrado es que el plazo de extinción para que una viuda u otros descendientes pueda reclamar, es que se pasara de 2 años a 7 años. Pero las trabas siguen iguales, o más endurecidas ahora.

Pero, si es un derecho adquirido, ¿cómo es que le ponen un período de extinción a esos derechos?

Nosotros estamos planteando que eso derechos sociales son imprescriptible, por eso estamos pidiendo que eso se ponga explícitamente en la Ley, porque, aunque el sistema de pensiones no establece límites, un reglamento se lo está estableciendo. Y como hay posibilidad de hacer un reglamento, eso se ha colado.

Lo que nosotros decimos es que hay que dejarlo tácitamente claro en la Ley, que diga que los derechos sociales son imprescriptibles, porque son derechos, y es un fondo que no se ha adquirido por el esfuerzo particular de una aseguradora o de una administradora de riesgos. Se ha hecho por una política social del Estado. Es una protección social, a las AFP les llega el afiliado sin salirlo a buscar.

Entonces, eso tiene un costo. ¿Quién le administra las finanzas, quién cobra, quién afilia? Es el Gobierno, es el Estado dominicano.

Por eso estamos abogando porque ese contrato póliza sea totalmente modificado, y que se contemple la figura de imprescriptibilidad.