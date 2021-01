$!Las EDE serán sometidas a auditoría financiera internacional

El gobierno anunciará en los próximos días una auditoría financiera internacional para ser realizada a las tres empresas distribuidoras de electricidad (EDE), según informó este jueves el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte.

Sería el segundo proceso de auditoría a las que son sometidas las EDE durante la actual gestión gubernamental, luego de que el vicepresidente del Consejo Unificado de las empresas distribuidoras, Andrés Astacio, revelara en diciembre algunas de las anomalías encontradas en la verificación hecha por el organismo.

En cuanto a los trabajos de liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Almonte indicó que trabajan en ese proceso, el cual fue ordenado mediante el decreto 342-20, emitido el pasado 17 de agosto.

“Lo de la CDEEE es un proceso de transformación que va en curso”, declaró el funcionario. El pasado octubre, el ministro reveló que agilizaban los trabajos para entre enero y febrero de 2020 anunciarle al país la liquidación de la CDEEE.

En otro orden, consultado sobre la expansión de las operaciones de la empresa minera Barrick Pueblo Viejo, el titular de Energía y Minas manifestó que el gobierno apoya la ampliación de la producción de la compañía, pero aclaró que serán los estudios de impacto ambiental los que determinarán su continuidad.

“El tema no es ese (la expansión de las operaciones), sino en qué lugar se va a hacer la presa de cola, y eso todavía está en discusión, porque depende de estudios de impacto ambiental que no se han realizado y, por consiguiente, no es un problema ahora mismo”, explicó.

Recientemente la empresa anunció que está en la encrucijada de decidir si continúa su operación en el país, mediante una extensión de su planta de producción, o si detiene esa inversión y deja de explotar nuevos yacimientos para limitarse a procesar el material ya expuesto y luego entrar en un proceso de mitigación que cerraría la mina para el 2030.

Antonio Almonte agregó que “afortunadamente la Barrick sigue trabajando, sigue produciendo y el gobierno está comprometido con la producción, pero también con resguardar los intereses ambientales, que creo también es compromiso de la Barrick”.

La expansión de las operaciones de la minera depende de la construcción de una presa de cola, que sirve para acumular el agua que se usa en el proceso de minería, y para cuya edificación figura como favorita una zona de la provincia Monte Plata.

El ministro habló luego de realizar una ofrenda floral en el Altar de la Patria con motivo del inicio del mes de las festividades patrias.