El Banco Central cita elementos que incidirán en la resiliencia cambiaria del país

El Bance Central destacó que la oferta de divisas se ha mantenido elevada en el período postpandemia. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) calificó como estable y ordenado el comportamiento del tipo de cambio en el país desde la pandemia, afirmando que esto se corresponde con la combinación de fundamentos macroeconómicos sólidos, un régimen monetario creíble, condiciones externas relativamente favorables y una institucionalidad robusta.

A través de un análisis en su Página Abierta sobre la evolución del mercado cambiario, sus determinantes y perspectivas, la institución monetaria aseguró que estos elementos han permitido absorber choques significativos sin mayores efectos en la estabilidad de precios.

Sin embargo, señaló que en lo adelante la resiliencia cambiaria del país dependerá del mantenimiento de la credibilidad del régimen de metas de inflación, el fortalecimiento de la supervisión de los riesgos cambiarios en el sistema financiero y de la continuidad de flujos de capital estables —particularmente de las remesas e inversión extranjera directa—.

"Esto contribuiría al mantenimiento de la estabilidad de precios en un ambiente de crecimiento sostenible", establece el artículo, escrito por Elisa Vilorio de Painter y Julio Andújar Scheker, ambos empleados de la Oficina de la Asesoría de la Gobernación del BCRD.

Oferta de divisas

Sobre el particular, el banco destacó que la oferta de divisas se ha mantenido elevada en el período postpandemia, resaltando que este año las remesas alcanzaron máximos históricos, al registrar 10,780 millones de dólares a noviembre, mientras los ingresos por turismo y por inversión extranjera directa superaron los 8,500 millones y los 4,000 millones de dólares, respectivamente, entre enero y septiembre.

Se espera que el flujo de divisas hacia el país se ubique en torno a los 46,000 millones de dólares al cierre del año. En este contexto de oferta creciente de la moneda estadounidense, el tipo de cambio nominal se depreció un 3.6 % en lo que va de año, por debajo de la depreciación observada en 2024, que fue de un 4.4 %.

"En definitiva, la política monetaria del Banco Central seguirá enfocada en preservar la estabilidad de precios, fortalecer la estabilidad macroeconómica y garantizar un mercado cambiario transparente, profundo y alineado con las mejores prácticas internacionales, asegurando así un entorno propicio para el crecimiento sostenido y la estabilidad financiera", concluye el artículo.