FMI subraya alza en gasto militar y alerta déficit

Reunión del Comité Internacional y Financiero, que es es el principal órgano asesor de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI). ( FUENTE EXTERNA )

El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó ayer del rápido aumento del gasto militar global y apuntó que los aumentos de demanda que implican los rearmes en cada economía suelen ser impulsos momentáneos que empeoran el déficit y alimentan la inflación.

En uno de los dos capítulos de su próximo Informe de Perspectiva Global que adelantó, el organismo apuntó que se vive un crecimiento del sector armamentístico en todo el mundo, con cerca de la mitad de los países del planeta incrementando sus presupuestos militares.

A partir de datos de 164 países que parten de 1946, el análisis constata que los grandes incrementos en defensa se han vuelto más frecuentes, especialmente en las economías emergentes y en desarrollo, y apunta que las ventas de armas de los grandes contratistas globales se han duplicado en las últimas dos décadas.

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Los picos de gasto analizados duran de media algo más de dos años y medio y suponen un aumento de inversión en defensa de 2.7 puntos porcentuales del producto interior bruto (PIB), con cerca de dos tercios de estas partidas financiadas a través de aumentos del déficit.

El estudio indica que de media los déficits empeoran en 2.6 puntos porcentuales del PIB.