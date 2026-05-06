Los inversores pierden millones de dólares tras decisión sobre minera en San Juan

Ejecutivos de la minera GoldQuest durante una rueda de prensa en Santo Domingo el pasado 26 de abril. ( FUENTE EXTERNA )

La decisión del presidente Luis Abinader de ordenar la paralización inmediata de cualquier actividad minera vinculada al Proyecto Romero, en la provincia San Juan, provocó un fuerte impacto en los mercados bursátiles canadienses. La noticia borró en apenas horas cientos de millones de dólares canadienses en valor de empresas mineras con operaciones o proyectos en República Dominicana.

La medida, anunciada luego de semanas de protestas sociales y ambientales en San Juan, golpeó especialmente a GoldQuest Mining Corp., promotora del proyecto Romero y considerada hasta hace pocos días como la empresa con mayores perspectivas de convertirse en la próxima gran productora de oro del país.

Las acciones de GoldQuest cerraron este martes en 1.61 dólares canadienses, con una caída diaria cercana al 17 %, mientras que en la última semana acumulan pérdidas de 25.5 %. La magnitud del desplome llevó incluso a la Organización Reguladora de la Industria de Inversiones de Canadá (CIRO) a suspender temporalmente la cotización de la empresa el lunes, luego de que sus acciones llegaran a perder más de un 19 % durante la jornada. Las operaciones fueron reanudadas ayer martes a las 8:15 de la mañana.

Antes del anuncio del Gobierno dominicano, GoldQuest llegó a alcanzar una capitalización bursátil cercana a los 900 millones de dólares canadienses en la Bolsa TSX Venture de Toronto. Tras la caída reciente, el valor de mercado de la empresa se redujo hacia un rango estimado entre 550 y 700 millones, lo que supone una destrucción de valor aproximada de entre 200 y 350 millones de dólares canadienses en pocos días.

La reacción más severa del mercado, sin embargo, la sufrió Precipitate Gold Corp., cuyas acciones se desplomaron un 57.3 % en una sola jornada, al pasar de 0.48 a 0.20 dólares canadienses. En apenas una semana, la empresa ha perdido cerca del 65 % de su valor bursátil.

Precipitate posee tres proyectos en República Dominicana: Juan de Herrera, en San Juan, y Pueblo Grande y Pontón, en Sánchez Ramírez. Su capitalización bursátil pasó de rondar los 108 millones de dólares canadienses a niveles cercanos a entre 60 y 90 millones, lo que representa pérdidas estimadas de entre 40 y 50 millones de dólares canadienses.

Los dominicanos

Por su parte, Unigold Inc., que desarrolla el proyecto aurífero Candelones en Dajabón, también sufrió una fuerte corrección. Sus acciones cayeron de 0.36 a 0.24 dólares canadienses, equivalente a un descenso de 34.7 % en las últimas 24 horas.

Aunque se desconoce el monto exacto de las pérdidas individuales, inversionistas dominicanos con participación en estas empresas habrían perdido millones de dólares en apenas dos jornadas bursátiles.

Analistas interpretan que el desplome no solo refleja el impacto inmediato de la suspensión del Proyecto Romero, sino también un cambio abrupto en la percepción de riesgo sobre el sector minero dominicano. Para el mercado canadiense, donde cotizan la mayoría de estas compañías junior, el episodio introduce dudas sobre la estabilidad regulatoria y política de futuros proyectos extractivos en República Dominicana.

La Cámara Minera y Petrolera de la RD (Camipe) expresó preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo y advirtió que podría afectar la confianza de los inversionistas y la seguridad jurídica del sector. La entidad sostuvo que decisiones de este tipo deben sustentarse en criterios técnicos, ambientales y legales.

En contraste, la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias calificó como acertada la paralización del proyecto Romero y consideró que la medida responde al reclamo cívico de la población de San Juan y otros sectores ambientales.

El historial de empresa GoldQuest en el país Desde sus inicios en la República Dominicana, la trayectoria de GoldQuest Dominicana, S.R.L. ha estado marcada por cambios de denominación en sus proyectos, traspasos empresariales y una prolongada fase de exploración que, con el paso de los años, derivó en la solicitud de explotación del yacimiento conocido hoy como "Romero". Un registro de la Dirección General de Minería sitúa uno de los primeros hitos en diciembre de 2003, cuando la empresa Minera Duarte, S.A. solicitó una concesión de exploración bajo el nombre "Las Tres Palmas", en de San Juan de la Maguana. Dos años más tarde, en mayo de 2005, esta concesión fue formalmente otorgada para la exploración de oro, plata, zinc y plomo. En noviembre de 2006 Minera Duarte transfirió los derechos de "Las Tres Palmas" a la sociedad Inex, Ingeniería y Exploración, S.R.L., firma que posteriormente adoptaría el nombre de GoldQuest Dominicana. Este cambio marcó el inicio de una nueva etapa bajo la dirección de la empresa vinculada a la minera canadiense. El proceso de expansión continuó en 2010, cuando Inex solicitó otra concesión de exploración denominada "La Escandalosa", también en San Juan. Ese mismo año, en noviembre, el Estado aprobó la concesión para continuar con la búsqueda de minerales en un área similar a la ya intervenida. Ambas concesiones constituyeron la base territorial y técnica sobre la cual, se estructuró "Romero".

Pablo García Periodista especializado en economía y finanzas. Desde 2012, ejerce la profesión en diversos medios de comunicación.