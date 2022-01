Conacerd anuncia programas para elevar eficiencia de las mipymes

El presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd), Antonio Cruz Rojas, dijo que esa fundación tiene programado para este año 2022 poner en ejecución programas de fortalecimientos a las micro, pequeñas, y medianas empresas (mipymes) y las organizaciones Territoriales, para que estas eleven su eficiencia.

Según Cruz Rojas la mayor debilidad de las mipymes se debe a que las organizaciones que dicen que las representan no conocen su rol, ni el papel que deben jugar, ni como acceder a fondos públicos para su sostenibilidad, lo que impide que estas (las organizaciones), conecten con las debilidades de las mipymes, las cuales, en su mayoría, desconocen las facilidades que le da el Estado estando formales.

Explicó que lo mismo pasa con las organizaciones territoriales formadas por: juntas de vecinos, asociaciones de vecinas, asociaciones de pobladores y asociaciones pro-desarrollo de una misma comunidad, las cuales están en el deber de conocer cuál es su papel frente a las autoridades municipales, sobre todo, tener conocimiento de la ley 176-07 que norma la organización de los ayuntamientos.

"Las mipymes de servicios esenciales y no esenciales, representadas por las federaciones, no tienen claro el papel que deben jugar para que sus propietarios eleven su eficiencia y distingan entre lo económico y lo social, lo que permite equilibrio entre los lideres de federaciones y los propietarios de mipymes porque entre ellos no se comercializa" Antonio Cruz Rojas. Presidente Conacerd “

Añadió que lo mismo pasa con las organizaciones territoriales (juntas de vecinos y otros), que en su mayoría confunden sus roles, es decir, están gestionando ayudas sociales para sus munícipes, debiendo concentrarse en identificar las diferentes obras que necesitan los munícipes en sus demarcaciones.

Indicó que la fundación Conacerd, de clasificación mixta, para el año 2022 tiene programado desarrollar varios talleres educativos, virtuales o presenciales con las asociaciones sin fines de lucros (ASFL) y las organizaciones territoriales para que estas conozcan cómo acceder a fondos públicos y las juntas de vecinos a organizar programas coordinado con el plan de trabajo de los ayuntamientos de cada jurisdicción municipal, según lo establecido en la ley 176-07.

De acuerdo al presidente de Conacerd, Antonio Cruz Rojas, tanto las asociaciones sin fines de lucro como las organizaciones territoriales deben conocer las facilidades que le otorgan las leyes para que puedan sostener las organizaciones y presentar agenda coordinada con los ayuntamientos.

“Desde nuestra fundación Conacerd, invitamos a todas las federaciones y asociaciones representantes de las mipymes y a las organizaciones territoriales que se registren en nuestro correo electrónico conacerd01@gmail.com y pueden llamar a nuestro numero 809-537-7638 en oficina, para que participen en los talleres virtuales vía zoom desde enero 2022”, dijo Cruz Rojas.