Gobierno promueve Autopista del Ámbar ante inversionistas de Corea del Sur y España

La Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP) realizó dos "roadshow" o jornadas de promoción internacionales, uno en España y otro en Corea del Sur, con la finalidad de incentivar a empresas e inversionistas europeos y asiáticos a participar en el proceso competitivo para la selección y adjudicación del proyecto de construcción, mantenimiento y operación de la Autopista del Ámbar.

La agenda desarrollada en Seúl-Corea estuvo a cargo del director ejecutivo de la DGAPP, Sigmund Freund, acompañado del subdirector técnico, Eliardo Cairo, y el asesor económico de la Dirección Ejecutiva, Jaime Pérez, informó la entidad en un comunicado.

Entre las empresas que participaron se encuentran: Posco E & C, Daewoo E & C, Dohwa Engenieering, Korea Engineering Consultants Corp (KECC), Soosun Engineering Co., Yooshin Engineering Corporation, Dohwa Engineering Co., Design and consulting, Ilsung Construction Co.

España

Del 30 de mayo al 02 de junio de este año, una delegación de la DGAPP encabezada por la subdirectora de Promoción, Izalia López e integrada por el subdirector de Gestión y Supervisión, Alan Jiménez; el asesor económico de la Dirección Ejecutiva, Jaime Pérez, y la encargada de Análisis y Evaluación de Proyectos, Elba Méndez, presentó el proyecto del Ámbar a empresas e inversionistas europeos.

En esta jornada, coordinada con la colaboración de la Embajada Dominicana en España, participaron las empresas: Iridium Conseciones de Infraestructuras, OHLA, Abertis, al Grupo Puentes, Grupo Ortiz, COPASA, VINCI Highways, y Cointer del "Grupo AZVI", indicó la DGAPP.

Sostuvo que "las empresas e inversionistas europeos, al igual que los coreanos se interesaron en conocer sobre la inversión inicial, el impacto medioambiental, la distribución de la infraestructura, los beneficios que aporta la integración de la Circunvalación Norte de Santiago y el proyecto Punta Bergantín, la seguridad jurídica, el impacto positivo que tendrá el proyecto para el dinamismo de económico de la región norte del país".

La DGAPP indicó que el proyecto de diseño, construcción, operación y mantenimiento de la Autopista del Ámbar, al que se encuentra integrado el mantenimiento y operación de la Circunvalación Norte de Santiago, en un solo circuito, ha sido estructurado para ejecutarse bajo la modalidad de alianza público-privada y se encuentra en la fase del proceso competitivo para la selección de adjudicatario.

La entidad sostuvo que desarrolla un proceso de promoción internacional que se extenderá también en Repúlica Dominicana, del 14 al 16 de junio de este año, para incentivar a empresas latinoamericanas y locales a participar como oferentes en el proceso.

