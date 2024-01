Americano Nickel Limited y su filial Falcondo nombran a Gaetan Bucher como presidente

Americano Nickel Limited y su filial Falconbridge Dominicana SA (Falcondo) nombraron a Gaetan Bucher como presidente.

Según una nota de prensa, este nombramiento estratégico marca el inicio de una nueva etapa de liderazgo, donde los esfuerzos de la alta dirección serán fundamentales para superar los desafíos.

De acuerdo con la compañía, esta medida refleja un enfoque proactivo hacia la adaptación de la empresa, estableciendo roles diferenciados para los nuevos liderazgos, destacando la importancia de la experiencia, la formación y las habilidades complementarias en la búsqueda de soluciones innovadoras. Con un compromiso con la excelencia, el alto ejecutivo espera liderar la organización hacia una fase de transformación de la operación minera de ferroníquel.

"Mantenemos un compromiso de colaboración constante con el Gobierno dominicano, promoviendo la excelencia operativa, la innovación y el desarrollo sostenible. Durante este período de transformación, nos comprometemos a adoptar medidas firmes para salvaguardar los intereses de la organización y sus partes interesadas", dijo Bucher, el nuevo presidente de la empresa minera.

En alianza con el Gobierno, la alta dirección encabezada por Gaetan Bucher se verá inmersa en un diálogo proactivo y estratégico.

"Este compromiso va más allá de abordar los desafíos inmediatos; busca trazar el rumbo hacia una nueva y transformadora etapa para la empresa. Implica no sólo afrontar con determinación los retos actuales, sino también anticiparse y adaptarse a las dinámicas cambiantes del contexto actual, con la firme intención de que la empresa pueda avanzar hacia una visión sostenible del futuro", cita la nota de prensa.

Perfil de Gaetan Bucher

Gaetan Bucher es un experimentado alto ejecutivo con una amplia experiencia en finanzas internacionales,alta dirección y políticas públicas.

Nacido en la República Dominicana de ascendencia suiza, el Sr. Bucher vivió la mitad de su vida en Suiza, donde se graduó en Relaciones Internacionales y Finanzas, en la Universidad Internacional Schiller.

Cuenta con más de treinta años de experiencia financiera y de alta dirección, y comenzó su carrera trabajando para instituciones financieras líderes en Ginebra, con Capital Group Companies y Pictet Fund Management. Antes de fundar Caelum Capital, su experiencia incluye la fundación y dirección de Palmfund Management, una firma alternativa de gestión de inversiones con sede en Delaware enfocada en América Latina con más de USD$500MM en activos bajo gestión.

Además, fue una parte integral del rescate y recuperación del Banco del Progreso, uno de los bancos más grandes de la República Dominicana y se desempeñó como miembro de la junta directiva durante el proceso de recuperación. También desempeñó un rol protagónico en la adquisición, reposicionamiento y venta de Proseguros, una de las compañías de seguros líderes de la República Dominicana, formando parte de su Junta Directiva.

También es fundador y director ejecutivo del Independent Financial Centre of the Americas y La Reserve, uno de los desarrollos inmobiliarios de uso múltiple más grandes de América Latina, desarrollado en conjunto con un grupo de líderes de la industria global. Cumple su quinto mandato consecutivo como Presidente de la Cámara Suiza en República Dominicana. Asimismo, forma parte de varias juntas directivas en la República Dominicana y los Estados Unidos.

Momento complicado

La llegada de Bucher a Falcondo ocurre en un momento complicado para la empresa. La minera está fuera de operación y pasa una tempestad que hizo que muchos se preguntaran si volvería a funcionar. La empresa entró en "cuidado y mantenimiento" a finales del 2023, debido a los bajos precios del níquel.

Su deudas podrían llegar a los US$100 millones, según sus acreedores, tiene conflicto con su suplidor de combustible y con los empleados.

La situación de la empresa preocupa a empleados, acreedores y legisladores. Falcondo opera en Bonao, provincia Monseñor Nouel.