Haití otorga plazo de tres meses para que los productos cumplan con las normas de etiquetado

El Ministerio de Comercio e Industria de Haití emitió una moratoria de tres meses para que los fabricantes, importadores y distribuidores de alimentos preenvasados cumplan con las nuevas normas de etiquetado, que exigen información detallada de los productos en francés o en creole.

"Con el fin de proteger los derechos de los consumidores, informamos al público en general y a los operadores económicos en particular que, a partir del 3 enero del 2025, todos los productos locales e importados que no cumplan esta disposición reglamentaria no estarán autorizados para venta", señala el comunicado MCI/DCQPC/0018/08/24, emitido el pasado 30 de septiembre.

Esto significa que la medida, que estaba pautada a implementarse el 1 de octubre, no llegó a entrar en vigencia debido a esta moratoria.

"Estamos dando seguimiento a esa decisión tomada por las autoridades haitianas, y nos hemos asegurado de pasar el mensaje a nuestros socios, para que puedan aprovechar el plazo otorgado y dar fiel cumplimiento a los requerimientos legales en dicho mercado", manifestó el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Mario Pujols, a Diario Libre.

Comercio fronterizo

En tanto, los dirigentes de gremios de comerciantes en Dajabón constataron a Diario Libre que, hasta el momento, la entrada y salida de mercancías transcurre con normalidad en ese mercado fronterizo.

El presidente de la Asociación del Mercado Fronterizo de Dajabón, Noel Fernández, indicó que, de todas maneras, hay comerciantes que se están poniendo al día con sus registros sanitarios, otra de las exigencias que se les había requerido por parte de las autoridades haitianas para el ingreso de sus productos.

"Hasta ahora, nosotros tomamos medidas, pero no he oído que hayan detenido alguna mercancía por esos requerimientos, todo está normal", declaró, constatando que los productos preenvasados también se están exportando como siempre.

"La mayoría de los productos están en español, y no ha habido ningún inconveniente", puntualizó.

El presidente de la Federación de Comerciantes de Dajabón, Freddy Morillo, explicó que los comerciantes apoyan esta medida de que los productos estén etiquetados en uno de los dos idiomas, ya que consideran que la comunicación facilitaría aún más el intercambio en el comercio.

"Eso no es un inconveniente. El que tiene su etiquetado y quiere exportar, tiene que asumir la literatura que el comprador quiera, en este caso, para que ellos (los haitianos), entiendan", remarcó.

Agregó que esto sería conveniente para facilitar la compra de las mercancías. "Que el etiquetado esté en los dos idiomas está excelente; nosotros lo aplaudimos y creemos que así debe ser", remarcó.

Morillo considera que esta medida forma parte de las acciones que busca el vecino país para llevar un mensaje de seguridad al mercado y abrir un poco más su comercio.