Gremio saluda designaciones y apuesta por fortalecer la competencia justa

Representantes de la Coalición Dominicana por la Competencia Justa. ( FUENTE EXTERNA )

La Coalición Dominicana por la Competencia Justa (Codocom) saludó este miércoles las recientes designaciones de autoridades en instituciones estratégicas para el comercio formal y la actividad empresarial, valorando los nombramientos como una oportunidad para fortalecer la formalización, el cumplimiento de la ley y la igualdad de condiciones en el mercado nacional.

Codocom reconoció la designación de Pedro Urrutia Sangiovanni como director general de Impuestos Internos; la de Eduardo Sanz Lovatón, como ministro de Industria, Comercio y Mipymes, y la de Nelson Arroyo como titular de Aduanas.

Estas instituciones desempeñan un papel central en el ordenamiento del comercio, la fiscalización tributaria y aduanera, así como en la creación de condiciones equitativas para las empresas que operan dentro del marco legal, según destacó el gremio en una nota de prensa.

Resaltó que una gestión articulada entre Impuestos Internos, Aduanas y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes resulta fundamental para enfrentar la evasión fiscal, el comercio ilícito y las prácticas de competencia desleal que afectan de manera directa al comercio formal, generan distorsiones en el mercado y perjudican a las empresas que cumplen con sus obligaciones.

La coalición también valoró la designación de Francisco Oliverio Espaillat como ministro de Agricultura y la de Víctor Bisonó Haza como ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, reconociendo el impacto indirecto que ambas carteras tienen sobre la dinámica productiva y comercial del país.

Criterios técnicos

La entidad expresó su expectativa de que las nuevas autoridades impulsen una gestión basada en criterios técnicos, coordinación interinstitucional y diálogo permanente con el sector comercial, como vía para fortalecer la formalidad, la transparencia y la igualdad de condiciones en el mercado.

De igual forma, reconoció los esfuerzos realizados por las autoridades salientes en el fortalecimiento institucional y la gestión de políticas públicas durante el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, reiteró su disposición de colaborar de manera institucional con las autoridades designadas, aportando desde la experiencia del sector comercial propuestas orientadas a mejorar los mecanismos de control, simplificar procesos y consolidar un entorno de competencia justa en beneficio del país.