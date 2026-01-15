Comercios chinos con alegadas fallas estructurales ya tienen cuatro meses cerrados

Aviso de paralización del Mived de la Plaza Hope, una de las tiendas de capital chino donde se encontraron fallas que ponían la estructura en riesgo de colapso, según alegó la institución. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

A cuatro meses de que el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) impusiera el cierre, en septiembre pasado, a once establecimientos de origen chino en el Gran Santo Domingo y a dos en Santiago por la detección de fallas estructurales que arriesgaban la vida de empleados y personas, casi todos permanecen cerrados.

Hasta ahora solo las tiendas Dulce Hogar y Central Point –ambas en Santo Domingo– han recibido la autorización del Mived para retomar sus operaciones –que comenzaron el 28 de noviembre y el 13 de diciembre del año pasado, respectivamente– tras ponerse al día con sus licencias de construcción y entregar a la institución documentación que avalara que los vicios de construcción y fallos en las edificaciones habían sido corregidos.

Así, las tiendas Suplax, Shopping Center New World, La Rocca, Plaza Hope, Ming Sheng, Me Home (Nine Mall), STD Mall, Brisas Mall y Yo Me continúan cerradas en el Gran Santo Domingo, pese a que algunas de estas ya han intervenido sus espacios y han entregado lo requerido al Mived para regularizar su situación, asegura Rosa Ng, presidenta de la Fundación Flor para Todos y miembro de la directiva del Centro de la Colonia China en la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/14/13012026-recorrido-por-comercios-chinos-cerrado-dare-collado2-7597d6ce.jpg La tienda Me Home (Nine Mall) mantiene sus puertas cerradas desde septiembre pasado. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/14/13012026-recorrido-por-comercios-chinos-cerrado-dare-collado18-11d663f4.jpg El establecimiento Ming Sheng también se mantiene clausurado tras las inspecciones del ministerio. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/14/13012026-recorrido-por-comercios-chinos-cerrado-dare-collado6-9ca8b22a.jpg Vista de las puertas cerradas de la tienda STD Mall. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

En Santiago, la tienda Decoplax –una de las primeras clausuradas en esta demarcación– sigue cerrada, pero a la espera de su reapertura tras aplicar las correcciones solicitadas por el ministerio, según Ng.

En diciembre pasado, el Mived también clausuró a Himalaya Supertienda, Plaza Astro y Comercial Tencent, que permanecen así hasta ahora, según constató Diario Libre en un recorrido por los establecimientos en esa provincia y en el Gran Santo Domingo.

Se trata de quince establecimientos intervenidos desde septiembre del 2025 por fallas estructurales, de los cuales trece siguen clausurados.

"Una injusticia"

El Mived dispuso el cierre tras encontrar "fallas críticas" en estos establecimientos, como vigas y columnas sin anclaje a la fundación, soldaduras porosas y pernos sin torque adecuado, elementos oxidados, uniones deficientes y perforaciones incorrectas, materiales no certificados como estructuras metálicas de origen chino preensambladas que no cumplían con los estándares de calidad y sobrecarga en niveles superiores.

Ng calificó de "injusto" que la institución impusiera el cierre de estos comercios, tras señalar que hay tiendas de otros dueños a quienes se les ha permitido remodelar al mismo tiempo que operaban.

"Debieron haberle permitido continuar abiertos para que se siguieran moviendo económicamente, pues tal parece que lo que querían era, justamente, hacer los cierres para cerrarlos. ¿Qué negocio aguanta cuatro meses?" se preguntó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/14/whatsapp-image-2026-01-14-at-12251-pm-b2933958.jpeg Decoplax fue una de las primeras tiendas clausuradas por el Mived en Santiago. La fotografía (tomada el 13 de enero) muestra al local con sus puertas aún cerradas. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/14/tencent-aneudy-tavarez-0fa00ef3.jpeg Tienda Tencent clausurada en Santiago. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/14/tencent-2-aneudy-tavarez-233a0dd3.jpeg Cartel del Mived que comunica que la obra se encuentra paralizada. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) ‹ >

Reconoció que algunos propietarios de locales chinos construyeron pensando que solo los permisos de los ayuntamientos avalaban sus construcciones, desconociendo que se necesitaba la autorización del Ministerio de Vivienda.

En otros casos, estos establecimientos tenían "mucho tiempo" operando sin que esto alguna vez les fuera requerido, mientras que hay negocios cuyos establecimientos son alquilados, por lo que los inquilinos chinos no estarían del todo implicados en su construcción, además de resultar afectados por no tener cómo cumplir con los compromisos asumidos frente a sus arrendatarios.

Ng indicó que este es el caso de Dulce Hogar –que ocupa un espacio en la avenida Núñez de Cáceres en la que antes estuvieron las tiendas La Gran Vía y la Ferretería Americana–, sin que antes estos negocios registraran problemas con las edificaciones.

Indicó que también ocurre con Suplax –ubicada en la avenida Nicolás de Ovando–, una compañía que contrató a Yellow, una firma de ingenieros y arquitectos que se auxilió de técnicos y expertos estadounidenses para verificar las correcciones de lugar y contrastar que la infraestructura estaba libre del riesgo de colapsar y, aún así, sigue cerrada.

Ayuda de la embajada

La embajada de China en la República Dominicana aseguró que los comerciantes involucrados "están colaborando de manera activa" con el Ministerio de Vivienda en los procesos de rectificación, "registrándose avances positivos" al respecto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/14/13012026-recorrido-por-comercios-chinos-cerrado-dare-collado17-ed120463.jpg Dulce Hogar ha sido una de las dos tiendas chinas clausuradas que pudo abrir luego de ponerse al día con sus licencias y corregir las fallas detectadas. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

El organismo reiteró que la embajada china ha exigido de manera constante a los comerciantes chinos respetar las leyes y normativas dominicanas y desarrollar sus negocios en estricto apego a la legalidad y al cumplimiento normativo.

En ese tenor, subrayó que las actividades comerciales irregulares se tratan de "casos aislados" que no representan "a todo un colectivo".

"Los comerciantes chinos están abiertos a la supervisión, cooperan activamente con las autoridades y apoyan la competencia leal", indicó al ser consultada.

Reiteró que están dispuestos a contribuir de manera conjunta con el Mived para impulsar "una pronta solución a esta cuestión".

El Mived en transición Diario Libre solicitó al Mived informar sobre cuántos de los negocios cerrados han tratado de regularizar su situación y en qué tiempo se les daría respuesta, pero la institución evitó dar detalles sobre el tema, alegando que se encuentran en un proceso de transición institucional, luego de que se dispusiera que Víctor (Ito) Bisonó relevara a Carlos Bonilla al frente de la entidad.