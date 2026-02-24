×
Emprendedores y pymes valoran plataforma educativa de APAP

El 92 % de la audiencia dijo que utilizó el pódcast de la entidad para tomar mejores decisiones financieras y educarse

    Expandir imagen
    Emprendedores y pymes valoran plataforma educativa de APAP
    Edificio sede de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. (FUENTE EXTERNA)

    La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) presentó los resultados del estudio "Impacto y replicabilidad de Menudo Pódcast", entre los que se destacan que el 92 % de la audiencia utilizó ese espacio para tomar mejores decisiones financieras y educarse sobre productividad, innovación y bienestar integral.

    En tanto, un 86 % de los escuchas del pódcast, una iniciativa multimedia pionera en el sistema financiero, lo valoró como un recurso formativo para emprendedores y pequeñas y medianas empresas (pymes).  

    • "Menudo Podcast pasó de ser una propuesta de audio a consolidarse como un canal transmedia, con enfoque educativo, conectando el propósito con la generación de valor para la audiencia", destacó Mildred Minaya, vicepresidente de Comunicación, Sostenibilidad y Reputación de APAP.

    El 60 % de las personas indica que escucha pódcasts principalmente para educarse, por lo que Minaya resaltó la importancia de producir contenidos éticos y constructivos que aporten valor real a la sociedad.

    Contenido responsable

    La investigación, que combinó encuestas y entrevistas a profundidad, evidenció cómo el contenido responsable puede incidir en cambios de comportamiento y en la toma de decisiones, según indicó la empresa a través de un comunicado de prensa. 

    "El estudio fomenta la exploración de formatos de comunicación innovadores y sirve como herramienta de replicabilidad para quienes desarrollan estas iniciativas", apuntó la ejecutiva de APAP

    La entidad financiera dijo que resultados de la investigación están disponible en su página web.  

