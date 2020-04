$!No tenemos comida ni dinero y nadie se preocupa por nosotros

Trabajadores haitianos que viven en la República Dominicana exigen la colaboración de los gobiernos dominicano y haitiano para poder sobre vivir ante esta pandemia del COVID-19 y advierten que si mueren es de hambre, no de coronavirus.

“Nosotros trabajamos construcción y otros trabajos y nadie se preocupa por nosotros. No tenemos comida, dinero, nada porque es que no estamos trabajando, todo está paralizado, no hay trabajo y nosotros tenemos hambre”, expresó Jean William Joseph, nacional haitiano que trabaja en la ruta Lope de Vega Lincoln en el Distrito Nacional.

Dice que los haitianos deben trancarse cuando hay toque de queda, pero los mismos no tienen comida y las autoridades dominicanas ni las haitianas se han preocupado por ellos.

“Para mi es doloroso lo que está pasando con nosotros los inmigrantes haitianos en este país. Estoy llamando al gobierno haitiano para que escuche mi voz en este momento porque nosotros en este país (República Dominicana) no tenemos ninguna ayuda social”, expresó William Joseph.

Agrega que están aguantando una cuarentena sin alimentos y sin dinero, precisando que “si nosotros nos morimos no es del COVID-19 que está pasando, es de hambre que vamos a morir. Mañana pueden morir dos, tres o 50 haitianos en República Dominicana, pero es de hambre”.

Sobre el tema, la presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda (Acoprovi), María Asunción (Susi) Gatón, dijo a Diario Libre que de los 300,000 empleos que hay en el sector construcción, el 50% son haitianos, los mismos no califican para el programa FASE que desarrolla el Gobierno.

“De 300,000 empleados los haitianos vienen siendo un 50%. Los haitianos son varilleros, carpinteros, albañiles, entro otros. Los haitianos se han ido empoderando”, expresó Susi Gatón al tiempo de indicar que los nacionales la están pasando mal en medio de la pandemia.

La representante de uno de los sectores que más crece de la economía dominicana indicó que como sector ya se reunieron con los ministros de Hacienda, de Economía y que entre los puntos que tocaron está el inicio de las obras porque otros países no la han paralizado como Italia, Alemania, entre otros.

“El tema con el personal que trabaja en obras es el traslado, ese es el problema que estamos enfrentando en estos momentos”, expuso Susi Gatón.

Ayer ciudadanos haitianos realizaron una protesta frente a la embajada de Haití en la República Dominicana exigiendo que se les busque una situación a la precaria situación en la que se encuentran sin poder regresar a su país, ni recibir ayuda por parte del estado dominicano.

"Aquí no nos dan nada, porque no tenemos nada. Que se reúnan ambos Gobiernos, porque el mundo está cerrado, todos los países están cerrados. Estamos conscientes de esos, pero nosotros los haitianos no estamos recibiendo nada y necesitamos ayuda", expresó uno de los manifestantes.

La mano de obra haitiana está en los sectores sensibles de la economía dominicana. Para poner un ejemplo: En el 2019 el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 5.1 % para todo el año 2019. Cuando analiza los resultados del PIB según las diferentes actividades económicas durante el año 2019, se observa que entre las de mayor crecimiento relativo en términos de valor agregado real fue el sector construcción con un 10.5% y un poco más para abajo está el sector agropecuario con 4.1 %.

Según la última Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana (ENI-2017), los nacionales haitianos participan en las actividades de la construcción, agrícolas, ganadería y pesca. Pero muchos de ellos están en la informalidad y en la ilegalidad en la República Dominicana. También trabajan en la locomotora de la economía dominicana, el sector turismo.

Este martes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indica a través de un informe que producto del COVID-19, tres de cada cuatro migrantes del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), cerca de 144,413, han perdido sus ingresos.

El documento precisa que la población del PNRE que ha perdido ingresos y trabajos no está cubierta por las medidas de mitigación del impacto económico desarrollado por el Gobierno dominicano, debido a que sus actividades no son formales y tampoco hacen parte de los programas de asistencia social del gobierno, que van dirigidos a población dominicana en condición de pobreza.

Encuesta ENI-2017

Los resultados de la ENI-2017 indican que en 2017, en la República Dominicana había un volumen de 570,933 inmigrantes o nacidos en el extranjero, equivalente al 5.6% de la población total del país. De esas personas, 497,825 nacieron en Haití, representando el 87.2% del número total de inmigrantes, mientras que el 12.8% restante, equivalente a 73,108 personas, son originarias de otros países, lo que muestra el predominio de los inmigrantes haitianos en la población dominicana.

Los daros oficiales indican que comparando con las cifras estimadas en el ENI-2012 se calcula que en los últimos cinco años, el número de inmigrantes aumentó en 46,300 personas, equivalente a un promedio 9,260 personas anuales. El incremento se produjo fundamentalmente por el aumento de la inmigración haitiana y venezolana, motivado especialmente por causas de tipo laboral, ya que cerca del 80% se encuentra en edades de 15 a 45 años. El número de nacidos en Haití se incrementó en 39,592 personas, al pasar de 458,233 en 2012 a 497,825 en 2017, lo cual representa una tasa de crecimiento de 8.6%.

En términos laborales, más de tres cuartas partes (76.4%) de los inmigrantes haitianos se concentran en tres grupos de rama de actividad, 33.8% en el sector agropecuario, 26.3% en la construcción y 16.3% el comercio.

NOTA: La ENI-2017 contó con la asistencia financiera de la Unión Europea (UE) y del GobiernoDominicano. Al mismo tiempo, recibió asistencia técnica del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), así como de otras entidades del Sistema de Naciones Unidas.