$!Sector agropecuario RD rezagado en tecnología e innovación

El sector agropecuario nacional requiere de un impacto tecnológico que solamente será posible a través de una coordinación público privada, según el exministro de Agricultura Luis Ramón Rodríguez, quien aboga por una inversión adecuada, acelerada y juiciosa del Estado en las áreas de políticas públicas que el sector necesita.

“Hoy día la República Dominicana enfrenta un problema porque el sector agropecuario desde el punto de vista tecnológico se encuentra muy rezagado. Cuando no hay competitividad, la necesidad de innovar se pierde”, expresó.

De su lado, el exdecano de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Modesto Reyes, señaló que, sin inversión, sin capital humano y sin investigación no hay competitividad e innovación en un país, por lo que explica que la innovación depende en gran medida de las políticas públicas de los países, por tanto, señala, que el país debe tener la determinación de orientar políticas públicas que favorezcan la competitividad y, en consecuencia, la innovación en el sector agropecuario.

“La inversión de un país en la formación de capital humano debe ser de alta prioridad para aquellos que desean dar un verdadero salto al desarrollo. Para aumentar la competitividad y la innovación se requiere declarar la investigación agropecuaria de alta prioridad para avanzar en el desarrollo de las capacidades”, apuntó el también profesor.

Indica que hay una relación muy estrecha entre el desarrollo de los países con la inversión en investigación relacionada al Producto Interno Bruto (PIB). En este sentido, asegura que la República Dominicana en materia agropecuaria tiene una asignatura quemada, una asignatura que no se ha podido pasar por la baja inversión. “Hoy nosotros tenemos una inversión que ronda el 0.3 % del PIB y eso es alarmante y por lo tanto no puede haber innovación y no puede haber competitividad”.

Tanto Ramón Rodríguez como Modesto Reyes hablaron al encabezar el panel: La innovación como estrategia para la competitividad en el sector agropecuario nacional, auspiciado por Confenagro, donde Reyes añadió que no es posible que el país sea permanentemente importador de tecnologías porque no cuenta con el capital humano capacitado para desarrollarlas. En este acto fue lanzado el Instituto Nacional de Formación Agropecuaria.