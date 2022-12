Cadena española Meliá seguirá expandiéndose en República Dominicana en 2023

Meliá Hotels International seguirá el próximo año sus planes de inversión en la República Dominicana, donde cuenta con 4,000 habitaciones, todas en la zona de Punta Cana (este), dijo a Efe el gerente general de la cadena española en el país caribeño, Francisco Camps.

El Paradisus Palma Real, que reabrió este mes sus puertas tras un proceso de remodelación a un costo de 40 millones de dólares; el Meliá Caribe Beach; Meliá Punta Cana Beach; el Garden Suites by Meliá y el Falcon's Resort by Meliá conforman la oferta de este grupo hotelero en la República Dominicana.

En enero próximo abrirá al público general el parque temático Katmandú Park, desarrollado en asociación con la compañía de entretenimiento estadounidense Falcon's Beyond.

Los planes de inversión incluyen la remodelación, cercana a los 200 millones de dólares, del Paradisus Punta Cana, uno de los hoteles emblemáticos de Meliá en República Dominicana, pero cerrado al público desde hace unos tres años.

Este hotel será remodelado "en su totalidad", incluyendo sus 1,000 habitaciones y su centro de convenciones.

La inversión del grupo está en la zona este, pero "estamos abiertos y gestionando posibles opciones (en otras regiones) para seguir creciendo en el país", dijo a Efe Camps.

Todo esto confirma, subrayó, "la apuesta firme de la empresa de seguir expandiéndose" en la República Dominicana, país que tiene en el turismo su principal fuente de divisas.

El ejecutivo valoró el "excelente trabajo" realizado por la nación caribeña para recuperar el sector tras la pandemia.

De hecho, el país recibió este año un reconocimiento por parte de la Organización Mundial del Turismo (OMT) por ser el país número uno en la recuperación del sector después de la situación impuesta por el coronavirus a nivel mundial.

El 2023 será, de acuerdo con Camps, el año de la consolidación del turismo de la República Dominicana, que entre enero y noviembre de este año recibió 7.5 millones de turistas, casi tres millones más que en el mismo periodo de 2021, un récord para el país.

La llegada de turistas en lo que va de año ha generado 7,800 millones de dólares en concepto de divisas.

Resultados desde 1956

Fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España), Meliá Hotels International cuenta con más de 380 hoteles abiertos o en proceso de apertura en unos 40 países bajo las marcas Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá y TRYP by Wyndham.