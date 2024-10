Asonahores reitera que el turismo necesita de los incentivos para competir con los otros destinos

El sector turístico, a través de la Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores), se unió otros renglones de la economía que rechazan la eliminación de los incentivos incluidos en el proyecto de Ley de Modernización Fiscal, presentado por el gobierno el pasado lunes. Este proyecto eliminaría las exenciones establecidas en la ley 158-01, que fomenta el desarrollo del turismo.

David Llibre, presidente de Asonahores, advirtió sobre "las consecuencias fatales" para el turismo si este sector no cuenta con el apoyo del gobierno.

"Con el impulso de nuestra primera ley de incentivos, aprobada en 1971, destacamos en la región del Caribe. Para 1990, rozábamos el primer millón de turistas y duplicamos la oferta habitacional en solo cinco años, superando las 19 mil habitaciones. Así llegamos al inicio del presente siglo con 2.4 millones de turistas y más de 51 mil habitaciones. Ya éramos un destino a tener en cuenta", recordó Llibre.

El presidente de Asonahores fijó la posición del sector en el acto de la XXXVI Exposición Comercial de Asonahores 2024.

Llibre indicó que una prueba fehaciente de lo que ocurriría con el turismo dominicano, en sentido general, fue lo que sucedió con Puerto Plata, que tuvo años gloriosos logrando la llegada de 785 mil turistas en el 2000.

"Puerto Plata pasó de destino maduro a la congelación de las inversiones por más de 10 años, manifestó".

Recordó que, como resultado del crecimiento del sector, los legisladores impulsaron en 2001 una nueva ley de fomento al desarrollo turístico para los polos de escaso desarrollo y nuevos polos (Confotur) "en la que sacaron a Puerto Plata del paquete de incentivos".

El resultado de excluir a Puerto Plata del esquema de incentivos a la inversión turística fue catastrófico para la provincia y para todo el litoral Norte, manifestó. Cuando en el 2012 se le restablecieron los incentivos, ya el daño estaba hecho, indicó, para subrayar que "Puerto Plata pasó de recibir el 34 % de los turistas extranjeros del país, en 1996, a recibir apenas un 5 % en 2023".

Instó a las autoridades a actuar con sabiduría y considerar el impacto del turismo en la economía, que en los últimos 10 años ha contribuido en promedio con un 16 % del PIB.

Aseguró que la industria turística dominicana atrae una cantidad significativa de inversión extranjera directa (IED) y contribuye al flujo de divisas al país. Aportando, aproximadamente, 3 de cada 10 dólares en divisas generados por la economía dominicana.

Llibre también recordó que en el período 2014-2023 la inversión extranjera directa en turismo sumó 8,475 millones de dólares, un 28 % de la inversión captada por el país.

Por su capacidad para generar inversión extranjera y divisas, recordó, que el turismo es uno de los principales responsables de mantener la estabilidad cambiaria del país.

La actual estructura fiscal que sustenta el sector turismo puede mejorarse, pero no eliminarse porque una posición extrema, no es el camino para aumentar lo que ya hemos demostrado es un importante aporte que el turismo genera para el fisco, manifestó Llibre, apelando a la compresión de quienes formularon y defienden la propuesta que fue entregada al Congreso.

Gobierno buscará una fórmula

Durante el evento de Asonahores, la vicepresidenta de Raquel Peña, aseguró que desde el gobierno se buscará una fórmula para no castigar al turismo con la reforma fiscal, sin embargo, sostuvo que "no hacemos nada con seguir atrayendo inversiones en el sector turístico, si no tenemos los ingresos necesarios para hacer las inversiones públicas que paralelamente apoyen esas inversiones privadas". "Vamos a sentarnos y vamos a ver de qué manera alcanzamos una fórmula perfecta que no frene el crecimiento del turismo, pero que permita a la República Dominicana, a nuestro gobierno, hacer las inversiones necesarias para que esos crecimientos puedan ser factibles", aseguró a los presentes.