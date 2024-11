Frank Rainieri: "En el país que naciste es por el que tienes que luchar"

Frank Rainieri conversó en el podcast "Tres Respuestas" del ex presidente de Colombia, Iván Duque, hablando de su historia y valores. ( FUENTE EXTERNA )

Si Frank Rainieri se encontrase con el Frank joven de 24 años, este le diría: "Ten visión, ten perseverancia, trabaja duro, sé honesto, mantén tus valores y no olvides que en el país que naciste, es por el que tienes que luchar".

Así lo aseguró el fundador del Grupo Puntacana y uno de los creadores y desarrolladores de Punta Cana como destino turístico, Frank Rainieri, en el pódcast "Tres Respuestas" del expresidente de Colombia, Iván Duque, donde conversaron sobre la historia empresarial y personal de Rainieri y cómo llegó a ser quien es hoy en día.

En una conversación, el expresidente colombiano y Rainieri repasaron la historia de la fundación de lo que hoy se conoce como Grupo Puntacana y el funcionamiento del turismo que llega al este del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/15/whatsapp-image-2024-11-15-at-1.27.01-pm.jpeg Frank Rainieri e Iván Duque durante el podcast. (FUENTE EXTERNA)

Aseguró, en respuesta a cuántos empleos que hay en toda la zona que abarca Punta Cana, que "genera, aproximadamente, el 14 % del Producto Interno Bruto (PIB) de la República Dominicana".

"Todo el desarrollo fue producto de la inversión privada. Como no nos daban apoyo, tuvimos que construir los acueductos, el sistema energético, que es el que mejor opera en el país (...) Tuvimos que hacerlo todo; la primera carretera la hicimos los hoteleros" afirmó. "Fuimos empresarios con visión no solo empresarial, sino social", manifestó.

Sobre el secreto para ser responsable con el entorno, la comunidad y la empresa, reveló que "no podemos permitir (los empresarios) que la sociedad se quede atrás y nosotros crezcamos".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/15/whatsapp-image-2024-11-15-at-1.27.01-pm--1.jpeg Frank Rainieri durante su participación en el podcast Tres Respuestas. (FUENTE EXTERNA)

Detalló que el término empresario, o emprendedor, no puede ser limitado a un negocio. "Los empresarios tenemos que ser gente de cambio social y ambiental. Y en el siglo 21, el empresario que no comprende que su responsabilidad no es solamente generar riqueza económica para sus socios y para él, está perdido".

"Tenemos que ser entes de cambio social y ambiental, no podemos dejar que sean los políticos los que dictaminen los cambios, los tenemos que ir haciendo nosotros para que el Gobierno regule, facilite y oriente" sostuvo.

Cómo construyó la familia

Duque le confesó a Rainieri su admiración por la familia que tenía, porque comparten el mismo sueño, sentimiento social, sencillez y "grandeza de ser sensible con los demás", afirmó el expresidente.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/15/whatsapp-image-2024-11-15-at-1.27.01-pm--2.jpeg El ex presidente de Colombia, Iván Duque. (FUENTE EXTERNA)

Él le respondió que cuando conoció a su esposa Haydée, vio que ambos tenían visiones similares de la vida "donde la responsabilidad social era muy importante, pero también vi que ella estaba dispuesta a luchar conmigo y dejar todo por ese sueño mío".

"Eso es lo que vieron mis hijos desde su nacimiento: ese compromiso social y ambiental. Siempre he dicho que mis hijos no se criaron en el lujo, les enseñé que la sencillez y la humildad son la base de la vida y que con eso se construye un mejor futuro para sus hijos y familia" certificó.

Para finalizar la conversación, Duque le preguntó qué le diría si hoy en día se encuentra con el Frank Rainieri de 24 años, a lo que este le contestó:

"Ten visión, ten perseverancia, trabaja duro, sé honesto, mantén tus valores y no olvides que en el país que naciste, es por el que tienes que luchar".

"Eso es lo que hemos hecho Haydée y yo a lo largo de nuestra vida: hemos trabajado no solo pensando en nosotros sino en que nuestro país crezca y prospere. Mientras más personas se puedan incorporar a una clase media y más gente pueda vivir con dignidad, tendremos un mejor futuro y un mejor país. Y no hay mejor país en el mundo que en el que usted nace y usted crece", concluyó.