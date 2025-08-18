México celebra ser en 2025 segundo destino turístico de América con 45 millones de visitas

La secretaria de Turismo mexicana, Josefina Rodríguez Zamora, subrayó que estos resultados confirman la posición estratégica del país y el reconocimiento mundial a su oferta cultural, natural y gastronómica. ( FUENTE EXTERNA )

México se consolidó en 2024 como el segundo destino turístico más visitado del continente americano con 45 millones de llegadas internacionales, un incremento del 7,4 % frente al año previo, informó este lunes la Secretaría de Turismo (Sectur) a partir de cifras de ONU Turismo.

El organismo de Naciones Unidas situó a México solo detrás de Estados Unidos, que registró 72,4 millones de visitantes, y por encima de Canadá (19,9 millones) y República Dominicana (8,5 millones).

La secretaria de Turismo mexicana, Josefina Rodríguez Zamora, subrayó que estos resultados confirman la posición estratégica del país y el reconocimiento mundial a su oferta cultural, natural y gastronómica.

Prosperidad compartida

"Bajo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, impulsamos un turismo que sea motor de prosperidad compartida. El hecho de que México haya recibido 45 millones de turistas internacionales en 2024 confirma que nuestro país es una potencia mundial del turismo", afirmó la funcionaria.

Rodríguez Zamora explicó que el buen desempeño continuó durante el primer semestre de 2025, cuando llegaron 23,4 millones de turistas internacionales, lo que significó un aumento del 7,3 % frente al mismo periodo de 2024 y superó el total de visitantes que recibió Canadá en todo el año pasado.

Los ingresos por divisas alcanzaron —en ese mismo lapso— los 18.680,8 millones de dólares, un crecimiento del 6,3 % respecto a 2024 y de 43,1 % frente a 2019.

De acuerdo con datos oficiales, México contabilizó 86,4 millones de visitantes internacionales en 2024, un alza de 15,5 % respecto a 2023.

Entre ellos, 23,2 millones fueron turistas que ingresaron por vía aérea, con un gasto promedio de 1.167 dólares, es decir, un 3,6 % más que en 2023.

"Estas cifras refrendan la fortaleza y competitividad del turismo mexicano, así como la confianza de millones de viajeros que eligen a nuestro país por su seguridad, hospitalidad y diversidad de experiencias", señaló la titular de Sectur.

Además, Rodríguez Zamora sostuvo qué "este liderazgo contribuye al bienestar de las comunidades locales al generar empleos, ingresos y desarrollo regional".