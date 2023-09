El 60 % de los inmuebles no tiene título de propiedad en República Dominicana

Aproximadamente el 60 % de los inmuebles en el país no cuenta con documentos formales de propiedad, es decir, una "gran cantidad de personas" con terrenos y bienes sin títulos. La problemática tiene más de 60 años, destacó hoy el titular de la Dirección General de Catastro Nacional, Héctor Pérez Mirambeaux.

Pérez aclaró que se trata de una proporción estimada de inmuebles que, pese a no tener documentación formalizada, están en los registros de la entidad catastral. "Cuando usted compra una propiedad y no realiza el proceso de transferencia de título, queda en las bases de registro de catastro pero no a su nombre", dijo.

El funcionario conversó con la prensa durante la presentación del Proyecto de Desarrollo e Implementación del Sistema de Información Geográfica, que le permitirá al Estado conocer, en materia de inmuebles, la cantidad, localización, propietarios y valor de cada uno, para mejorar la integridad de los datos que conforman el patrimonio nacional inmobiliario.

La presentación de la plataforma se realizó en conjunto con el Ministerio de Hacienda, representado por el viceministro del Tesoro, Derby de los Santos, quien explicó que con esta iniciativa se procura aumentar la capacidad recaudatoria del Estado.

El director de Catastro indicó que la entidad percibe aproximadamente 20 millones de pesos anuales por el cobro de servicios e impuestos.

Pérez resaltó que la cifra apenas ha alcanzado para gestionar la estrategia de modernización del Catastro Nacional, con la implementación de servicios digitales que agilizan los procesos burocráticos.

Presentan un proyecto de sistema digital

El funcionario del Ministerio de Hacienda agregó que el sistema de información geográfica apoyará la toma de decisiones, tomando en cuenta los modelos de ordenamiento territorial y el impacto en las personas como elemento de actividad que permitirá el fortalecimiento de la DGCN en cuanto a los aspectos normativos, equipamiento técnico y desarrollo tecnológico.

"Desde el Viceministerio del Tesoro nos satisface ser partícipes de este lanzamiento, que permitirá la gestión de un catastro mediante un sistema informático con capacidad de manejar la información alfanumérica, geográfica y fotogramétrica", comunicó.

En tanto, el titular de la DGCN, Héctor Pérez Mirambeaux, precisó que el proyecto, además de transformar la gestión y calidad de los datos de los inmuebles del Estado, también posibilitará la vinculación de las actividades catastrales con entidades que producen datos relevantes para el desarrollo de las políticas público-privadas, orientadas al logro de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.

El Proyecto de Desarrollo e Implementación del Sistema de Información Geográfica se enmarca en el programa de mejora de la eficiencia de la administración tributaria y de la gestión del gasto público en la República Dominicana.

Para su implementación el gobierno recibió el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con un financiamiento de aproximadamente 500,000 dólares.