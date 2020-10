$!¡Duda aclarada! La cirugía capilar es ideal para cabelleras lacias y rizadas

Si el tratamiento contiene formaldehído o glutaraldehído, en pequeñas dosis, la modificación de la textura sería semi-permantente, es decir, no más de un 60%.

Si el tratamiento contiene formaldehído o glutaraldehído, en pequeñas dosis, la modificación de la textura sería semi-permantente, es decir, no más de un 60%. ( )

La experta aclara que este producto no contiene agentes que afecten radicalmente el cabello, y además ayuda a controlar el frizz y el encrespamiento. De modo que es beneficioso para todos los tipos de cabellos que tengan las necesidades antes descritas.

El efecto de su acción en la hebra regularmente dura entre dos y seis semanas. “Esto es acumulativo, ya que en una aplicación suele perdurar 45 días, mientras que la segunda y tercera permanece un poco más, dándole una idea a la estilista y a la clienta sobre cuál es la residencia de equilibrio del producto en su cabello”.

Para quienes se debaten sobre si texturiza o no, la respuesta es que solo los tratamientos de cirugía capilar que tienen entre sus componentes formoldehído o glutaraldehído modifican la hebra hasta un 60 %. “Esto quiere decir que si eres de textura rizada podrá modificar tu estructura, rompiendo la onda y cambiando su composición natural para lograr una melena más lisa, pero de forma semipermanente”, explica Arnemann; mientras advierte que debe evitarse en cabellos sobreprocesados o en estado frágil y quebradizo, si han sido decolorados recientemente, o si han sido sometidos a un proceso de keratina u otro texturizado en días cercanos. Al contrario, si no tiene estos componentes (formoldehído o glutaraldehído) o sus derivados, puedes tener la certeza de que no alterará la naturaleza de tu cabello.