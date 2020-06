$!Prepárate para recibir el verano 2020

Alimentación adecuada. Toma suficiente agua para evitar la deshidratación, que aunque no lo creas, junto con la dieta balanceada crea barreras que fortalecen la epidermis y la hace más resistentes a los factores externos. En cuando a la comida procura consumir los productos, carnes y pescados que abundan en la fecha, porque si la naturaleza nos los da en ese momento del año es porque los necesitamos, como la A, E y C. Los jugos naturales son buenísimos para piel sana.

Usa ropa adecuada. Como ahora tenemos que pensar en la mascarilla, elige una que tengan poros que permita la oxigenación del rostro. Intenta ponerte menos maquillaje e hidratar más el área tapada de la cara; respecto al cuerpo, inclínate por aquellas telas que absorvan el sudor, mientras permiten que filtre el aire, como el algodón, el hilo y el lino, aunque estos dos últimos son temidos por estrujarse rápidamente. Que no se te olvide la parte íntima a la que a pesar de no llegarle los rayos solares se sobre calienta al estar tan tapada, no uses ropa interior muy ajustada, ni de tela sintética para que te evites una infección.