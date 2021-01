$!¿Deberíamos beber agua alcalina en vez de agua corriente?

Pregunta: “¿Debería tomar agua alcalina?”

Respuesta: Para eso vamos a empezar explicando que el pH es la medida (del 0 al 14) de acidez o alcalinidad de una sustancia o solución, siendo un pH de 7 el nivel neutro. El agua alcalina tiene un pH alrededor de 8.0 o más.

Su recomendación no está clara. Pues no contamos con ningún estudio científico que sugiera que provee beneficios a corto o largo plazo, o que interviene en prevención de enfermedades. La mayoría de estudios pequeños que han sugerido aportes positivos han sido patrocinados por compañías que suplen el agua alcalina, por lo cual no son valorables por la pequeña muestra y por el sesgo del patrocinio.

Actualmente, nos encontramos ante una avalancha de recomendaciones y sugerencias con respecto al comportamiento dietético que deberíamos adoptar para contrarrestar los efectos del coronavirus, tomar agua alcalina es una de ellas, sin ningún tipo de apoyo científico.

Pregunta: ¿Cuál es el impacto que tendría tomar agua alcalina para nuestra salud o en el contexto del coronavirus?

Respuesta: Los que apoyan el consumo de agua alcalina sugieren que consumirla podría: influir en reducir el desgaste óseo asociado con el envejecimiento (Logozzi, 2020), optimizar la hidratación en atletas (Weidman, 2016), reducir malestares gastrointestinales al neutralizar el pH ácido en la mucosa gástrica (Koufman, 2012) (Tanaka, 2018), reducir la tasa de infecciones por virus y bacterias y otros hablan de prevenir infecciones en vías urinarias, manejo de insuficiencia renal crónica y tratamiento en el cáncer.

La realidad es que, si realmente se consiguiera influenciar positivamente en tantas enfermedades sería la recomendación de primera línea, entendiendo la importancia de la hidratación y sus efectos. Sin embargo no, no es posible modificar el pH en sangre a partir de la ingesta de agua alcalina porque nuestro organismo utiliza diversos procesos para mantener estable el pH (alrededor de 7.4) y evitar el desequilibrio acido-base que produciría aumentar el pH en nuestro torrente sanguíneo.

Muchos científicos se han pronunciado ante la tormenta de desinformación, aclarando que el virus de la COVID-19 no puede prevenirse a partir de agua o dieta alcalina. Además de resaltar que los pequeños estudios no son significativos o han sido realizados en ratas y no en humanos.

De forma resumida, es innecesario tomar agua alcalina, pues además de tener un alto costo para la cantidad de agua que debemos consumir diariamente, no aporta ningún beneficio basado en evidencia científica que realmente contribuya con la prevención o tratamiento de enfermedades.