$!Desde que salió embarazada todo empeoró

Pregunta: Hola doctora, le escribo porque estoy desesperada y quiero un consejo. Estoy en una relación hace casi tres años y todo iba bien hasta que quedé embarazada. Cuando di a luz pensé que todo volvería a la normalidad, pero me equivoqué. Todo ha empeorado. Hace poco vi unos mensajes que le estaba enviando otra mujer y me dijo que eso no era nada, que no me preocupara, pero ya no puedo confiar en él. Desde ese momento todo ha cambiado para mí, he notado que él ya no es el mismo conmigo, discutimos por todo. No quisiera terminar mi matrimonio, pero ya estoy cansada de luchar sola. Él no ha hecho ni el mínimo esfuerzo, a él le da lo mismo si funciona o no y yo no puedo más.

Respuesta: Querida, tú misma lo dices, prefieres terminar la relación porque estás cansada de luchar sola.

Por lo tanto, tienes que tener en consideración que ninguna relación es tan importante como para aguantar dolor y traicionar tu bienestar.

Tu salud mental, tranquilidad y felicidad deben ser tu prioridad en todo momento. La relación contigo misma es la más importante.

Debes aprender a reconocer y soltar cuando algo o alguien te genera más dolor que bienestar. No es justo contigo, y no será justo con tu hijo porque eso va a afectar su estado emocional además del tipo de crianza que le das.

Entiendo que no es fácil cuando debes tomar la decisión de terminar una relación con hijos de por medio, pero si continúas con esta dinámica te vas a desgastar.

En toda decisión que debas tomar y en especial si es sentimental, siempre debes procurar tu bienestar, y en tu caso, el bienestar está cerrando esa etapa de tu vida.

No está de más que busques orientación profesional, el proceso de recuperación en ocasiones es fuerte, pero te aseguro que te dejará muchos beneficios para alcanzar la calidad de vida que mereces.