$!Me siento usada y destrozada

Hola doctora, en mi caso yo tengo 2 años con un muchacho, él tiene 23 años y yo 33. Me siento desgastada y usada por él. Le compré hasta los pantaloncillos que lleva puestos y hasta un motor y aun así me sigue pidiendo. Nunca es suficiente. Me abusa emocionalmente y psicológicamente, no sé porque sigo enamorada de él. Me siento mal porque tengo herpes y se lo pegué a él, pero antes de iniciar la relación yo fui sincera y él me aceptó. Ahora me dice que le arruiné su vida y hasta le contó a su mamá. Le estoy haciendo papeles para venir a Nueva York, la semana pasada me dijo que desde que llegara me iba a botar y yo por dignidad me desaparecí y me tenía loca llamándome y ahora que cedí a volver con él ahora me dice que me quiere botar porque no quise mandarle 50 dólares y me dijo que le puse límites. Me siento usada, porque ahora que me va a botar dice que va a coger un préstamo para comprar un carro para trabajar de Uber, mientras que cuando estuvo conmigo nunca trabajó. Estoy destrozada y no sé qué hacer, por favor ayúdeme.

Hola querida, ante todo gracias por la confianza que depositas en mí. Fíjate que a pesar de saber que estás en una relación de abuso y desconsideración no sabes poner un punto final y esto es muy probable que se debe a la forma cómo te apegaste a él. Tu pareja utiliza informaciones para crear remordimiento en ti y dejarte con una sensación de culpa que buscas palear complaciéndolo con sus gustos materiales, pero al final te sientes usada y con las manos vacías, pero no solo por el dinero, sino por todo lo que haces por él, que nunca lo logra satisfacer.

No puedo darte un diagnóstico por esta vía pues es muy poco ético, pero demuestras síntomas claros que identifican una dependencia emocional que debes tratar con un psicólogo. Es necesario evaluar la forma en cómo te vinculas, cuáles son tus temores, tu autoestima, y enseñarte a priorizar tu estabilidad.

Así que te vas a regalar el buscar ayuda, pues así es que comienza la transformación en los seres humanos. En este momento lo puedes ver un poco difícil, pero si te comprometes con tu bienestar, el proceso de sanación te generará muy buenos resultados.