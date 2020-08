$!No sabe si volver con su ex que fue irresponsable en la relación

Pregunta: Hola doctora, deseo contarle mi situación. Soy médico, tengo 31 años y una hija de 5 años, estoy separada hace 3 años de mi esposo. Mis padres nunca estuvieron de acuerdo con mi matrimonio ya que consideraban que él no tenía condición económica adecuada para sostener un hogar conmigo y lo demostró durante nuestra convivencia juntos, pues nunca pagó el alquiler del apartamento y el dinero que conseguía con su trabajo era para pagar sus deudas. Él trataba de cubrir algunas cosas en la casa, pero no lo hacía responsablemente y por todos los inconvenientes que se presentaron con este tema decidí dejarlo. Mi problema principal es que mis padres saben que aún lo quiero e insisten que debo elegir entre ellos y él, que si voy a restablecer mi matrimonio me olvide de ellos y esa situación me está volviendo loca porque quisiera que mi hija crezca junto a su padre, pero tengo miedo que se repita la misma situación de cuando vivíamos juntos. Por otro lado, su situación económica ha mejorado y él nunca ha dejado de insistir en que volvamos a establecer nuestra familia. No sé qué hacer. No me quiero equivocar nuevamente, no quiero perder el cariño y apoyo de mis padres. ¿Usted cree que él merece una segunda oportunidad? ¿Seré yo muy inmadura? ¿Tienen mis padres razón o están siendo muy egoístas? Esas preguntas rondan mi cabeza y me están quitando la paz.

Respuesta: Hola mi querida, muchas gracias por escribir y por tu confianza. Quiero comentarte que eso que te sucede es algo normal que les pasa a muchas mujeres independiente de si están preparadas profesionalmente o no, pues el deseo de ser feliz y luchar por la estabilidad de una relación y sobre todo por la de una familia son metas que perseguimos la mayoría de las personas.

Sí, entiendo que debes revisar lo que expresas acerca de que aún sientes que lo quieres a pesar de la decepción que tuviste cuando vivían juntos, pues él demostró un comportamiento irresponsable. Recuerda que la pareja está para apoyarte y una relación no se construye sola, pues es algo desgastante cuando toda la carga la lleva únicamente una persona y eso es algo en lo que debes pensar. También debes tomar en cuenta el cambio que dices que él ha dado, y saber cuánto puede durarle y si es real o son solo promesas, porque, aunque todos merecemos una segunda oportunidad, también es cierto que hay que ganársela y él debe esforzarse en demostrarlo.

Lo que te está pasando no necesariamente es inmadurez, sino que eres una persona enamorada y eso a veces nos lleva a cometer errores cuando no queremos ver la realidad, que quizás es lo que ven o temen tus padres y de allí su decisión de no apoyarte si te animas a volver con él, pero debes saber, que, aunque nuestros seres queridos entienden que siempre nos darán la mejor recomendación y lo hacen con todo el cariño, la última palabra la tienes tú. Si persisten las dudas e inquietudes, te recomiendo que busques la ayuda de un psicoterapeuta familiar y de pareja.