$!Un “novio perverso” la tiene enferma...

Pregunta: Hola doctora, hace poco la escuché hablar del novio perverso y desde ese día entiendo muchas cosas de mi matrimonio. No he parado de llorar porque por mucho tiempo no entendía sus cambios y siempre terminaba sintiéndome culpable de que las cosas no estuvieran bien. Me he dedicado en cuerpo y alma a ese hombre, él sabe decirme cosas que me hacen sentir menos, no usa malas palabras, pero sabe qué decirme para hacerme sentir una inútil y lo peor es que me lo creo. No quiero dejarlo pero me siento enferma con él.

Respuesta: Muchas personas se sorprenden cuando uno les explica que una relación disfuncional te puede enfermar tanto física como mentalmente, porque se van acumulando tensiones, ansiedades, y va disminuyendo nuestra autoestima debido al tipo de dinámica que se lleva.

Al estar en una relación donde no existe justicia, donde no te valoran, donde lo que haces nunca es suficiente para tu pareja, y por cualquier cosa te hace sentir que eres la única responsable de lo malo, es totalmente devastador para tu cuerpo y para tu bienestar mental. Muchos creen que una relación con este tipo de dinámica sobrevive y logra mejorar, pero lamentablemente solo en pocos casos se consigue un cambio honesto.

Mi querida, te recomiendo que busques orientación psicológica, pues esto puede ayudar a ponerte en perspectiva, y sobre todo, a encontrar el sentido de tu vida, el cual jamás debe depender de otro ser humano. Es importante que le des prioridad a tu salud. No esperes el cambio en tu pareja para comenzar tu proceso de recuperación pues los psicópatas no tienen sentimientos y tu sufrimiento no es motivo suficiente para ellos querer cambiar.