$!6 mitos que debes superar del sexo anal

2. Si eres hombre y te gusta, ¿eres homosexual? Falso. Que un hombre disfrute del sexo anal no lo hace homosexual, las prácticas relacionadas con esta zona no tienen que ir relacionadas con la orientación de una persona. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que muchos hombres suelen mostrar interés por realizar esta práctica a las mujeres, lo hacen porque son solo ellos quienes penetran.

4. Las mujeres no lo disfrutan

Falso. Aunque el cuerpo de la mujer no es igual que el del hombre y la vagina no es igual al ano, las mujeres también pueden disfrutar del sexo anal. Esta zona puede proporcionarle a la mujer sensaciones muy placenteras realizando la práctica de forma correcta y tomando en cuenta que no debe de ser la única zona estimulada en el proceso. Un estudio realizado en 2009 a partir de la National Survey of Sex and Behavior plantea que uno de los caminos seguros para el orgasmo femenino es el sexo anal. Este tema tabú tiene sus fuertes y sólo se puede conocer al experimentarlo.