$!Actrices, cantantes, productoras... y valientes feministas

Patricia Arquette



Alicia Keys

En 2016, la cantante Alicia Keys no tuvo ningún reparo en identificarse como feminista en una entrevista para la revista Elle, en la que protagonizaba la portada de diciembre de ese año. La cantante buscó la definición de feminismo: “’La defensa de los derechos de las mujeres sobre la base de igualdad política, social y económica’. Así que sí. Sí, soy feminista y quien no lo sea está loco...”, dijo. En ese momento, Keys ya había decidido prescindir del maquillaje en respuesta a la presión de estar siempre impecable. En una entrevista en 2018 para la revista Variety, Keys dijo que su feminismo venía de su madre, que le enseñó a preocuparse de verdad por otras mujeres. “Ella siempre ha sido realmente valiente”, dijo Keys.



Shonda Rhimes

La creadora de series de gran éxito como “Grey’s Anatomy” y “How to get away with a murder” ha utilizado su posición para abogar por la lucha feminista y la representación de las minorías en un mundo, el de la televisión, en el que la mayor parte de la hegemonía recae sobre hombres y blancos. En una entrevista el año pasado con Variety, Rhimes dijo que no sabía siquiera si podía responder a la pregunta de cuándo se había dado cuenta de que era feminista. “Creo que, dado que el hecho de que una feminista es una mujer que cree que los hombres y las mujeres deben de ser tratados por igual, creo que probablemente he sido feminista desde el día en que nací”, dijo.