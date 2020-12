$!Anya Taylor-Joy se abre las puertas de la moda y triunfa con el tablero

“Tengo la suerte de venir de una gran familia”, dijo la actriz a Irish Times en 2017. Ella es la pequeña, se lleva siete años con la que la precedió y con la mayor existe una diferencia de más de dos décadas. “Pero luego, debido a la diferencia de edad, me criaron como a una hija única. Así que tuve lo mejor de ambos mundos”, añadió.

“Creo que sacrifiqué tener una adolescencia normal, una juventud normal. Pero, en esencia, no me arrepiento de nada de eso. Este era el camino vital que estaba destinada a tener. Nunca fui muy buena con lo normal”, dijo en una entrevista a Efe.

Aunque le abrieron las puertas de la moda siendo adolescente, su hueco estaba en la interpretación, no sin tener que renunciar a algunas cosas por el camino para llegar a él.

Tras seis años en el país latinoamericano, la familia se mudó a Londres, Reino Unido. “Me sentía muy sola cuando llegamos aquí”, dijo al medio irlandés. Al principio, se mostró reacia a aprender el idioma: “Pensé que si me negaba a aprender inglés mis padres tendrían que llevarme a casa en Argentina”.

En 2015, la actriz de ojos grandes y almendrados se metió en la piel de Thomasin, en la cinta “The Witch”. Tenía 19 años y su nombre comenzaba a oírse en la meca del cine, aunque la fama parecía ser secundario para ella. "Yo no quería ser famosa, yo quería ser artista”, dijo en 2017.

En 2018, en una entrevista en The Guardian le preguntaron si se sentía atraída por la ficción que giraba en torno a la oscuridad. Ella dijo que no era algo que tuviese planeado y que estaba conectada con sus personajes y que ellos vivían en mundos oscuros.

En 2020, ha alcanzado de nuevo el reconocimiento por su trabajo, por parte de crítica y público, gracias a su papel de Beth Harmon en la serie de Netflix, “Queen’s Gambit”.

Aunque pertenecen a géneros distintos, hay un hilo que ha unido sus personajes en películas como el de “The Witch”, con otros como el de “Queen’s Gambit”, “Emma” o “Furiosa”: son mujeres que se salen de los roles los que Hollywood ha encasillado a los personajes femeninos hasta hace poco.

“Cada vez que he recibido un papel de novia, lo he devuelto como ¿eh?, ¿por qué?”, dijo a The Guardian en 2018. “Estoy emocionada por esta era de mujeres en la que estamos entrando en este momento, donde la gente entiende que todos somos personas y que se tiene más debajo de la superficie de lo que uno pueda pensar al principio”.