$!Así será la oficina del futuro

Hay pocas dudas de que el 2020 fue un año muy similar a una montaña rusa en más de un sentido. En el ámbito laboral, de un día para otro, millones de puestos de oficina quedaron vacíos durante meses.

Aunque trabajar desde casa es un desafío, en una encuesta reciente de McKinsey & Company en Estados Unidos, 72% de los encuestados afirmaron que les encanta. A medida que pasa el tiempo y se instala una “nueva normalidad”, muchos se preguntan si la oficina típica a la que miles de personas se habían acostumbrado podría convertirse en una cosa del pasado. Al mismo tiempo, los alquileres se pagaron en aproximadamente el 95% de los niveles normales durante el año, y los casos de morosidad de más de 30 días se situaron consistentemente por debajo del 3%.

El experimento inesperado en trabajo remoto superó las expectativas gracias a la adopción masiva de las nuevas tecnologías. Reseteó las expectativas para el futuro porque abrió nuevas posibilidades para la flexibilidad que los empleados pueden tener para elegir cómo y dónde trabajar. De hecho, de acuerdo con el reporte “What employees are saying about the future of remote work”, más de la mitad de los empleados afirman que les gustaría que sus organizaciones adoptaran modelos más flexibles. Sin embargo, el trabajo remoto no ha sido un éxito total, ya que los problemas de “burnout” y aislamiento son una realidad. Un estudio reciente de Harvard Business Review señala que el 56% de los trabajadores encuestados afirmaron que la demanda laboral había aumentado.