$!Cinco cosas que reveló “The Crown” sobre el príncipe Felipe

Basados en esa declaración, la exitosa serie de Netflix ha de ser un buen referente sobre quién fue el príncipe Felipe. En la vida real, siempre se mantuvo al margen de los asuntos de la Corona Británica (o al menos es la impresión que daba) y no fue hasta que vimos la serie que profundizamos en su rol como esposo, padre y miembro de la realeza. A continuación, recopilamos cinco cosas que reveló “The Crown” sobre el hoy fenecido duque de Edimburgo.

Quizá sea una serie de televisión, pero gran parte de lo que vemos en “The Crown” no está tan alejado de la realidad, y así lo confirmó el propio príncipe Harry. Las palabras exactas de Harry a James Corden fueron: “Por supuesto que no es estrictamente exacto, pero da una idea aproximada de lo que es ese estilo de vida, las presiones de poner el deber y el servicio por encima de la familia y todo lo demás”.

Tuvo que renunciar a ciertas cosas para casarse

Unir su vida en matrimonio con la reina le costó ciertos sacrificios, como renunciar a su nacionalidad para convertirse en británico naturalizado y abandonar su título real griego. Felipe era "príncipe de Grecia y Dinamarca”, sin embargo, una vez se casó con Isabel II pasó a ser Duque de Edimburgo. Además de eso, también tuvo que renunciar a su religión ortodoxa griega y a su lealtad a Grecia.

No le gustaba vivir a la sombra de su esposa

Estar siempre dos pasos atrás de Su Majestad no era muy del agrado de Felipe. Los conflictos se iniciaron cuando supo que sus hijos no llevarían su apellido, sino el de su esposa. Y es que Windsor, el apellido de la reina, se prioriza desde su coronación en 1953 en todos sus descendientes (excepto Archie, quien sí lleva el apellido de su abuelo, Mountbatten, por no ser miembro de la realeza).