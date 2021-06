$!Cinco hobbies para reforzar la salud mental de tus hijos

Los constantes cambios de rutina, la falta de clases presenciales y los demás estragos causados en la vida diaria de todos por la pandemia del COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en la salud mental de los niños. Una sugerencia que puede ser de gran ayuda en estos casos es la de involucrarlos en un hobbie, ya que un pasatiempo no solo puede servir como una buena distracción para no pensar en la pandemia, sino que también es beneficioso para la salud mental de cualquier persona. Participar en este tipo de actividades permite aprender nuevas habilidades, fomenta el pensamiento creativo, ayuda a lidiar con el estrés y la ansiedad, son una oportunidad para desarrollar más conexiones sociales, ejercita la paciencia y mejora el sentido del humor, entre otros beneficios. Te proponemos algunos hobbies en los que cualquier persona puede participar y que no son afectados directamente por los más recientes acontecimientos relacionados con la pandemia.