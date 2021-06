El Día del Orgullo LGBT se celebra cada 28 de junio para reafirmar el sentimiento de orgullo sobre las identidades y orientaciones sexuales y de género distintas a lo que la sociedad concibe como “normal”.

Según la sexóloga y activista, Lilliam Fondeur es muy común escuchar en República Dominicana comentarios despectivos cuando alguien tiene años sin un novio; o cuando a algún chico muestra interés por la moda.

“La identidad de geìnero y la orientacioìn sexual son espectros muy personales. Las orientaciones sexuales pueden fluctuar durante toda la vida”, dice.

Según la experta ser o no ser heterosexual no es una conducta que se pueda elegir. “No es una opción. No es una preferencia. No es ni una enfermedad, ni un delito, ni un trauma, ni un modelo negativo para los niños ni las niñas, ni una culpa que cargar, ni significa que fallaste, ni es anti-natural, que te guste lo que te guste y punto”, afirma.

La terapeuta sexual asegura que no importa el genero de la persona a quien se profese, ni su color de piel, ni su estatus social y económico ¡Amor es amor! Por eso comparte en su cuenta de Instagram (@lilliamfondeur) y en su página web cinco mitos sobre la orientación sexual que se deben eliminar: