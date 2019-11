$!Comprar sin límites, el lado negativo del Black Friday

Amaia, no es su nombre real porque prefiere mantener el anonimato, ha sido compradora compulsiva durante muchos años. Si no compraba algo, tenía que regresar al día siguiente a la tienda. Cuanto más ganaba, más gastaba y siempre pagaba con tarjeta de crédito. Compraba para calmar las penas, por aburrimiento, por adicción.

Candela Molina Gutiérrez, psicóloga, asegura que ir de compras para estar bien solo consigue un bienestar inmediato y breve porque el malestar que intentamos tapar regresa al poco tiempo. Es decir, no lo soluciona porque no mejora la autoestima.

Gasto, luego existo

Según indica, uno de los modelos de terapia es la cognito-conductual basada en el control de los estímulos asociados al consumo y la modificación de expectativas sobre las compras. También son eficaces las técnicas de relajación e, incluso, la hipnosis para aliviar la angustia.

“Un tratamiento profundo debe también trabajar los mecanismos internos y las emociones que impulsan al deseo, porque si solo trabajamos a nivel conductual, la persona deja de comprar pero no baja su deseo y puede producir recaídas o cambiar una adicción por otra”, añade la psicóloga.

Las compras se vuelven compulsivas cuando se adquieren artículos de manera constante, invirtiendo gran cantidad de dinero que puede causar daños en la economía familiar o personal.

Tras ese placer inmediato suele aparecen un sentimiento de culpa que impulsa nuevamente a comprar para aliviar ese malestar. Según Candela Molina, “responde a un proceso de adicción por el que cualquier comportamiento normal que resulte placentero, es susceptible de convertirse en adictivo cuando se hace un uso anormal o excesivo. Algunas investigaciones señalan que un 25% de las personas con este problema también suelen presentarlo con el juego, la adicción al sexo o el alcohol”.

La experta segura que para reconocerse como comprador compulsivo es importante responder a una serie de preguntas tales como: ¿compras cuando te sientes triste y te aburres?; ¿compras a crédito porque se te ha acabado el dinero y no puedes dejar de hacerlo?; ¿tienes varias tarjetas y te cuesta hacer planes que no incluyan ir de compras?; ¿te sientes bien en el momento de adquirir algún producto y mal después?; ¿mientes a tu familia o esas compras suponen discusiones o problemas?; ¿dejas otras tareas para ir de compras?...

Amaia las cumplía todas, “he comprado cosas que no necesitaba, que ya tenía parecidas o ropa que no me he puesto nunca. Es un hábito obsesivo muy difícil de controlar y, si no compraba, pensaba siempre en comprar. No podía ir solo a mirar”, asegura.

Como ella, quienes padecen este problema tienen ansiedad, baja autoestima y son personas muy perfeccionistas.

Ya lo decía el filósofo Serge Latouche (Francia, 1940), criticando la afición o necesidad por el consumismo: se desea lo que no tenemos y no necesitamos, y el no conseguirlo genera frustración.

Amaia reconoce que “al principio de la terapia me daba miedo pasar frente a los escaparates, pero poco a poco lo superé. Ahora puedo planificar, incluso ahorrar. Para divertirme no es necesario gastar, es como el que en casa solo sabe ver la tele cuando puedes hacer mil cosas más, si quieres, puedes escribir, dibujar, bailar o tocar un instrumento musical, por ejemplo”.

En contra de su pasado austero, la sociedad disfruta con una competencia basada en lo material, frente al proverbio de que no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita.