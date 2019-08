$!Está por iniciar la segunda edición del American Meat Fest

Restaurantes participantes

Santo Domingo: Nipau, Sonoma, Peperoni, Victoria by PH, Elizondo, El Gallego, Mitre, Bottega Fratelli, Allegra, Don Néstor Parrillada, Barelo, Factory, Cantin Bar & Kitchen, Mónaco Bistro, Casa Vera, Casa de España, Santo Domingo Country Club, Tony Roma´s, Friday’s, P.F. Chang’s, La Proa Bistro, entre otros; Santiago: El tablón latino, La Taberna de Pepe, KGB Bistro, Noah, Friday’s; Punta Cana: Noah Bávaro, The grill, Playa Blanca restaurant, Brassa grill and bar.