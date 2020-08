$!Homeschooling vs. clases virtuales, ¿cuál es la diferencia?

Cómo funciona la educación virtual

La educación virtual implica la formación del niño a través de programas de internet, utilizando esta herramienta como facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, el estudiante, al conectarse a internet accederá a una plataforma, donde encontrará los contenidos de las asignaturas a desarrollar y de esta manera irá avanzando en su proceso de educación, manejando el conocimiento a través de asignaturas y tutorías con un profesor. Digamos que es una versión de colegio, pero on-line, donde el colegio no es físico, y el estudiante puede acceder a la educación de este tipo desde donde se encuentre, contando con una computadora e Internet para generar el acceso.

La libertad del homeschooling o educación en casa

Si tienes dudas, o te preguntas si esta es la mejor manera de educar a tus hijos, la experiencia de Diomary Peña, parte de la comunidad GP Homeschooling, quien tiene ya tres años formando a sus cuatro hijos vía homeschooling te servirá de ejemplo. En este post adelanta cuáles son las 9 cosas que deberías saber antes de plantearte la educación en casa de tus hijos.

1. Estás cubierto con un programa de certificación.

2. Los materiales, tutoriales y videos están incluidos.

3. Debes crear la vida social de tu hijo.

4. Tú eres la mejor maestra de tu hijo.

5. Ten claro el propósito por el cual haces homeschooling.

6. El homeschooling no es ilegal en RD.

7. Tu bolsillo no sufre, es más económico que un colegio tradicional.

8. Tienes el respaldo de organismos internacionales.

9. No estás solo, hay una comunidad de padres de homeschoolers para ayudarte.