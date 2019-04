$!¿List@s para la Semana Santa?

Estás contando los días. ¿A quién no le viene bien unas cuantas horas libres, lejos de la ciudad, dándole un respirito a la mente y al cuerpo? Nuestro país cuenta con los recursos necesarios para regalarnos unas vacaciones inolvidables y al parecer todo está listo... ¿lo está? Prepárate con lo esencial para que tu experiencia durante esta Semana Santa sea de las que quieras llevar

grabada en tu memoria.

Cada oveja con su pareja

Playa, montaña, ciudad. No importa dónde decidas pasar las vacaciones, solo procura empacar la ropa y accesorios adecuados para que disfrutes tu viaje. No se trata solo de una moda. Usar una vestimenta inapropiada puede convertir tus esperados días de descanso en una pesadilla.

Si te vas a exponer al sol durante mucho tiempo, los lentes de sol y el sombrero o gorra no pueden faltar. Unos zapatos cómodos si vas a caminar durante largas horas y una mochila para aligerar la carga por la cantidad de equipaje. Elije piezas frescas por el clima, pero resistentes si vas a escalar o irte de camping. No olvides el protector solar ni el repelente de insectos. No importa a dónde vayas, no los dejes fuera de tu maleta.

Que tu cabello regrese ileso del asueto

Y el momento llegó. ¡Luce las minifaldas, lentes de sol y bikini! Pero con ello también vienen las consecuencias de sobreexponerse al sol y la deshidratación... ¿Te olvidaste del cabello? No te lo perdonará, así que mejor será dejarte guiar por los consejos que le hemos sacado a Catherine Collado, “La Comparona”, para que retornes igual de bella después de estos días de asueto.

1. Si vas a la playa evita hacerte técnicas de color, el agua salada altera el color y saca el químico más rápido.

2. Usa cualquier acondicionador y crema de peinar que sea para cabello teñido, siempre tienen protección contra los rayos UV.

3. Protégete del sol usando gorras y sombrero, aparte de verte chic evitará que tu hebra sufra con el contacto del sol.

4. Inmediatamente salgas del agua lávate la cabeza preferiblemente con productos sin sal, no duermas nunca con esos residuos en tu melena.

5. Al terminar tus vacaciones, ponte mascarillas tanto profesionales como caseras, puedes hacerte una mascarilla con aloe, miel y aceite de almendras previo al lavado para restaurar e hidratar tu cabello luego de la playa.