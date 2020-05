$!Madre y profesional, ¿cómo organizarte y sacar tiempo para ti misma?

Para crear tu lista, divide las actividades en mañana, tarde y noche para mayor flexibilidad. Si eres de las que no se lleva muy bien con las agendas físicas, opta por aplicaciones como Wunderlist o el Keep de Google que, además de ser muy buenas, tienen muchísimas opciones como resaltado con colores y tachado que te facilitaran el proceso.

Para crear tu propio espacio personal no hace falta una varita mágica, sino simplemente organizarte. Y claro, estamos conscientes de que suena mucho más sencillo de lo que en realidad es. Esa es la razón por lo que hemos recopilado estos 5 consejos que comparte la couch y escritora Gianny Liranzo en su guía ‘Estrategias para crear tiempo para ti’ , que de seguro te ayudarán a hacer un cambio positivo en tu vida.

Prioriza

En primer lugar, debes reconocer que no eres capaz de hacerlo todo en un solo día y que, aunque veas que tu amiga o compañera de trabajo parece ser más eficiente que tú, no es sano compararte con nadie, ya que no todas vivimos bajo las mismas circunstancias.

Una vez tengas esto claro, el segundo paso es calificar tus tareas en urgente, importante y posible, colocando a cada una un lapso estimado para tener mayor control de tu tiempo. Este ejercicio te ayudará a darte cuenta de que no todas las cosas por hacer que ocupan tu mente son realmente de vida o muerte, sino que muchas de ellas pueden esperar, las puede hacer otra persona o ni siquiera hay necesidad de hacerlas.



Aprende a delegar

Delegar puede ser todo un desafío, sobre todo para las mujeres, puesto que somos perfeccionistas por naturaleza y sentimos que necesitamos ocuparnos de absolutamente todo para que las cosas estén bien. Sin embargo, aunque no haya alguien capaz de cuidar a tus hijos, atender el hogar o hacer las asignaciones del trabajo igual que tú, sí hay quienes pueden hacerlo muy bien.

Para empezar de a poco a soltar tu frenesí de controlarlo todo, empieza a hacer pequeños ejercicios de ir delegando tareas sencillas de esas que se encuentra en tu lista de ‘posible’. Esto te permitirá ir tomando confianza en el proceso de delegar, ser más flexible con los resultados y valorar el esfuerzo y capacidad de los demás.