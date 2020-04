$!Novios en tiempos de coronavirus, ¿qué podemos hacer a distancia?

El mundo está pasando una crisis que no se sabe cuándo terminará. Esta situación provocada por el coronavirus ha cambiado las reglas de todo, incluyendo las de las relaciones amorosas, y quienes están en ellas han tenido que modificar sus rutinas para que el distanciamiento físico no afecte la relación.

Sin embargo, la situación generada por el nuevo coronavirus también es una oportunidad para descubrir otras actividades y rutinas que se pueden hacer junto a su media naranja. Y que incluso pueden resultar divertidas y beneficiosas para la relación. Si no te has podido juntar con tu amorcito, aquí te compartimos cinco actividades que los unirán a pesar de la distancia.

La sexualidad es importante en todas las relaciones de pareja, al estar a distancia esta no debe ser olvidada, al contrario, debe buscarse la forma de compartir su intimidad para el bienestar de ambos. Para practicar el sexting es importante que exista una previa confianza entre la pareja, porque la práctica involucra el intercambio de contenido privado.

A pesar de esto, tener sexo por internet tiene sus ventajas (no contagio de virus, no infecciones, no embarazos, desarrolla la creatividad y el autoconocimiento) mientras se haga con el debido cuidado. Un poco de fuego y pasión alivian los días de soledad y permite a las parejas descubrir nuevas formas de expresarse. La mejor forma es hacerlo a través de videollamada, pues así “no queda registro”. En caso de que no se haga solo por videollamada es necesario borrar todo el contenido al finalizar el acto. Ahora solo queda disfrutar la cuarentena a distancia, pero juntos.