$!Olor vaginal: ¿un estimulante para tu pareja o un producto del mercado?

¿Cómo se debe limpiar la vulva?

Para la terapeuta sexual, Lilliam Fondeur es importante limpiar mínimo una o dos veces al día la vulva (área externa de los órganos genitales de la mujer). “Dependiendo del estilo de vida de cada mujer se debe limpiar la zona intima, ya que no es lo mismo una mujer que trabaje en una oficina, una atleta o una que trabaje en una fábrica donde hay calor”.

Muchas mujeres suelen preguntarse: ¿cuál es la rutina ideal para mantener la zona limpia? A esto la especialista contesta: “para lavarse la zona intima lo correcto sería hacerlo con agua limpia. Esta no tiene que ser de botellón, porque el agua no debe entrar a la vagina. Normalmente la forma debe ser desde delante hacia atrás, nunca detrás hacia delante, para que desde el recto no se movilicen microorganismos hacia la vagina. Este lavado puede realizarse con cualquier jabón de uso de rutina, inclusive se puede utilizar con el mismo jabón que se usa en todo el cuerpo. Para tener esta zona limpia no hay que tener una rutina extraordinaria a menos que tengas una piel muy sensible o una irritación”, comenta.

La vulva es un área que se lava de la misma forma que cualquier otra parte del cuerpo. Pero los mejores jabones para mantener el área cuidad y sin infecciones son los inocuos, aquellos que tiene el pH como el de la vagina. (En la pubertad el pH de la vagina es neutro, alrededor de 7, durante la edad reproductiva se vuelve más ácido (entre 4 y 5) y durante la menopausia vuelve a ser un pH neutro).