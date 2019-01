$!Ordena tu hogar en diez pasos

Te proponemos un decálogo para organizar los espacios, desde un pequeño armario hasta una casa entera, de forma eficiente, simplificando tu día a día y aumentando el bienestar.

¿Te gustaría disponer de una técnica sencilla y eficaz para reorganizar tu casa, despacho y espacio, simplificar tu vida y liberarte de la pesadilla de no encontrar lo que buscas o andar continuamente recogiendo cosas?

La organizadora profesional María Gallay ha desarrollado un sistema de organización funcional para optimizar los espacios y ponerlos en un orden que funciona todos los días, al que califica como “una terapia contra el caos”.

Gallay (www.organizaciondelorden.com) es autora del libro “El poder del orden” y también imparte video clases en vivlium.com y planetahipermedia.com.

Esta especialista comparte con Estilos un decálogo de consejos de oro para mantener todo en su sitio en nuestro armario y en nuestra casa, con la intención de poder disfrutar de otra forma de vivir.

1. Fija un objetivo razonable

“La consigna de la organizadora nipona Marie Kondo de “hacerlo todo junto” puede servir para Japón, pero en nuestro estilo de vida occidental disponemos de muchos más metros cuadrados, nos gustan los recuerdos y los regalos y no hacemos limpieza de objetos una vez al año como los japoneses. No es razonable pretender ordenar una casa entera de golpe, por lo que aconsejo elegir un objetivo razonable para el tiempo que se pueda invertir, como una habitación, la cocina, el baño, el trastero o un armario y enfocarse en ese objetivo, pero no parar hasta terminar”.

2. Lo primero es vaciar

Tanto en el caso de un armario como en el de una librería, la despensa o el archivo de documentos, se recomienda vaciar todo el contenido de una vez.

“Si es un armario, ponga toda la ropa sobre la cama, ya que solo podrá darse cuenta de lo que tiene y de lo que sobra si tiene a la vista el total del contenido, sin olvidarse de la ropa que pueda estar para lavar, fuera de temporada o en la bolsa de deporte”.

3. Establece categorías y clasifica

“Una vez vaciado el armario y con todo a la vista, hay que clasificarlo: si se trata de ropa, clasifíquela por prendas, juntando todos los pantalones, todas las camisetas, todos los jerseys, todo el calzado”. Gallay sugiere a continuación enfocarse por un momento solo en una categoría o ítem de indumentaria, como por ejemplo las camisetas, para saber qué cantidad de esas prendas se tiene, algo que la mayoría de las personas desconoce. “Separe las camisetas de tirantes, de manga corta, de manga larga... y haga una pila con cada una de estas prendas. Si las pilas son altas y se caen, clasifíquelas también por color y, así, si es ‘fan’ de las camisetas negras, será evidente cuántas posee y cuáles no necesita”.